„Nikt nas nie zapisywał do parapaństwa”. Karol Nawrocki ostro uderza w Unię Europejską

Prezydent Karol Nawrocki podczas gali tygodnika Sieci ostro wypowiedział się o roli Polski w Unii Europejskiej. Odbierając nagrodę Człowieka Wolności 2024, podkreślił, że nasz kraj musi „bić się o swoją niepodległość także w Brukseli”, bo – jak stwierdził – „nikt z nas nie zapisywał się do parapaństwa, któremu na imię Unia Europejska”. Jego słowa wywołały poruszenie i stały się symbolem nowego, bardziej asertywnego tonu w relacjach Polski z UE.
Podczas uroczystej gali tygodnika Sieci, na której odebrał tytuł Człowieka Wolności 2024, prezydent Karol Nawrocki wygłosił jedno z najbardziej komentowanych wystąpień ostatnich tygodni. W swoim przemówieniu podkreślił, że Polska musi bronić swojej niezależności nie tylko na arenie politycznej, lecz także gospodarczej i cywilizacyjnej, nawet w ramach struktur Unii Europejskiej.
Prezydent przypomniał, że historia Polski to nieustanna walka o wolność — od zaborów, przez komunizm, aż po czasy współczesne. Jak stwierdził, członkostwo w UE nie oznacza rezygnacji z prawa do suwerenności. – Musimy tam się bić o naszą wolność i niepodległość, bo nikt z nas nie zapisywał się do parapaństwa, któremu na imię Unia Europejska. My chcemy, aby Polska była Polską w ramach UE – mówił Nawrocki, wzbudzając długie oklaski.
W swoim przemówieniu odniósł się również do znaczenia inwestycji strategicznych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, rozwój portów morskich oraz odbudowa żeglugi śródlądowej. Jak zaznaczył, to one mają być gwarantem niezależności gospodarczej i siły Polski w Europie. – Nasza wolność wymaga od nas domagania się wielkich idei i wielkich inwestycji. Polska może wygrać wolność także w gospodarce – dodał.
W gali uczestniczyli m.in. szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, Paweł Szefernaker oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Uhonorowanie Nawrockiego tytułem Człowieka Wolności redakcja tygodnika uzasadniła jego „konsekwentną obroną suwerenności i tożsamości narodowej w przestrzeni publicznej”.
Nagroda Człowieka Wolności przyznawana jest od 2015 roku osobom, które – zdaniem redakcji – w szczególny sposób przyczyniły się do umacniania polskiej niepodległości i wartości konserwatywnych. Wcześniej laureatami tego wyróżnienia byli m.in. Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Julia Przyłębska.
Słowa prezydenta Nawrockiego o „parapaństwie” w kontekście Unii Europejskiej już wywołały żywą dyskusję wśród polityków i komentatorów. Dla jednych to wyraz odwagi i przypomnienie o znaczeniu narodowej suwerenności, dla innych – znak rosnącego dystansu Warszawy wobec Brukseli.
