Niższe taryfy, wyższe rachunki. Dlaczego Polacy zapłacą więcej za gaz w sezonie grzewczym?
Nowe taryfy zatwierdzone przez regulatora miały przynieść ulgę odbiorcom gazu, ale dla wielu gospodarstw domowych oznaczają jedynie pozorną poprawę. W sezonie grzewczym 2025/2026 rachunki pozostaną wysokie, bo niższe stawki za dystrybucję nie rekompensują rosnących pozostałych kosztów widocznych na fakturach.
Zmiany w rachunkach za gaz. Dlaczego mimo nowych taryf zapłacimy więcej
W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o nowych taryfach na gaz zatwierdzonych przez regulatora. Na pierwszy rzut oka mogą one sugerować obniżki dla odbiorców. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. W sezonie grzewczym 2025/2026 wiele gospodarstw domowych zapłaci za gaz więcej niż rok wcześniej, mimo formalnie niższych stawek w jednej z części rachunku.
Co się zmienia w taryfach
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dystrybucyjną dla operatora sieci gazowej. Oznacza to spadek stawek za samą usługę dystrybucji, czyli dostarczenie gazu do odbiorcy końcowego. Średnia obniżka wynosi około 1,7 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.
Zmiana dotyczy wyłącznie kosztu transportu paliwa. Nie obejmuje ceny samego gazu ani pozostałych elementów faktury. To kluczowe rozróżnienie, które często umyka odbiorcom, gdy w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o „tańszym gazie”.
Fakty i tło sprawy
Rachunek za gaz składa się z kilku niezależnych części. Oprócz ceny paliwa i opłaty dystrybucyjnej są to również opłaty przesyłowe, systemowe, podatki oraz inne daniny publiczne. Każdy z tych elementów może zmieniać się w innym kierunku i w innym tempie.
Choć hurtowe ceny gazu w Europie w ostatnich miesiącach wykazują względną stabilizację, nie oznacza to automatycznie niższych rachunków dla gospodarstw domowych. Rosną koszty funkcjonowania systemu energetycznego, utrzymania infrastruktury oraz regulacyjne obciążenia nakładane na sektor.
Dodatkowo część odbiorców objęta jest nowymi taryfami sprzedażowymi, w których cena samego paliwa została obniżona. Taka zmiana może jednak zostać zniwelowana przez wzrost pozostałych składników rachunku.
Ile zapłacą gospodarstwa domowe
Dla rodzin ogrzewających domy gazem sezon grzewczy 2025/2026 nie przyniesie realnej ulgi. Szacunki wskazują, że koszt ogrzewania domu jednorodzinnego o powierzchni około 150 metrów kwadratowych może sięgnąć nawet 6 tysięcy złotych rocznie.
Jeszcze dwa lata temu rachunki były wyraźnie niższe. Wzrost kosztów w skali kilku lat sięga kilkudziesięciu procent. Dla wielu gospodarstw oznacza to kolejne poważne obciążenie domowego budżetu, szczególnie w miesiącach zimowych.
Z czego naprawdę składa się rachunek za gaz
Cena gazu jako paliwa to tylko część końcowej kwoty widocznej na fakturze. Znaczącą rolę odgrywają koszty dystrybucji i przesyłu, które w praktyce mogą stanowić nawet jedną trzecią rachunku. Do tego dochodzą podatki, opłaty systemowe oraz koszty związane z utrzymaniem infrastruktury.
Warto też pamiętać o wydatkach pośrednich. Regularne przeglądy instalacji, serwis kotła i konserwacja systemu grzewczego są obowiązkowe i generują dodatkowe koszty. Choć nie są one widoczne na fakturze za gaz, realnie wpływają na całkowity koszt ogrzewania.
Dlaczego obniżki nie wystarczają
Obniżenie jednej ze składowych rachunku nie oznacza automatycznie niższych opłat dla odbiorcy. Jeśli w tym samym czasie rosną inne elementy, efekt końcowy może być neutralny lub wręcz negatywny.
Na ceny gazu w Polsce wciąż silnie wpływają czynniki zewnętrzne. Kraj w dużym stopniu opiera się na imporcie paliwa, co zwiększa wrażliwość na sytuację międzynarodową, koszty transportu oraz zmiany regulacyjne na poziomie unijnym. W kolejnych latach dodatkowym czynnikiem podnoszącym koszty ma być rozszerzenie systemu handlu emisjami na ogrzewanie paliwami kopalnymi.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla gospodarstw domowych oznacza to jedno: rachunki za gaz pozostaną wysokie, nawet jeśli pojawiają się informacje o nowych, niższych taryfach. Jedynym realnym sposobem ograniczenia wydatków pozostaje zmniejszenie zużycia energii.
Poprawa efektywności energetycznej budynku, modernizacja instalacji grzewczej oraz regularny serwis urządzeń mogą ograniczyć zużycie gazu i częściowo złagodzić skutki rosnących cen. Taryfy mogą się zmieniać, ale koszt ogrzewania nadal będzie jednym z kluczowych wydatków w domowym budżecie.
