Noc pełna ataków. Rosja ogłasza zestrzelenie 216 ukraińskich dronów. Są nowe informacje

14 listopada 2025 16:26 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało w piątek rano, że w ciągu jednej nocy ich systemy obrony powietrznej miały strącić lub przechwycić aż 216 ukraińskich dronów. To jeden z największych nocnych ataków, o jakich informowała Moskwa w ostatnich miesiącach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Gdzie doszło do zestrzeleń

Według strony rosyjskiej:

  • 66 dronów miało zostać strąconych nad Krajem Krasnodarskim,

  • cele miały obejmować okolice rafinerii, portów i obiektów paliwowych.

Wcześniej lokalne władze informowały o pożarach i uszkodzeniach infrastruktury, które miały być wynikiem nocnych ataków.

Saratów i Wołgograd raportują szkody

Gubernator obwodu saratowskiego poinformował, że uderzenia dronów doprowadziły do uszkodzeń cywilnych obiektów. Z kolei władze regionu wołgogradzkiego utrzymują, że tamtejsza obrona przeciwlotnicza odepchnęła atak na elementy infrastruktury energetycznej.

Rosja i Ukraina od wielu miesięcy prowadzą intensywną wojnę dronów, a uderzenia na składy paliw, rafinerie i węzły energetyczne stały się kluczowym elementem walki o zdolności militarne i logistyczne.

Co to oznacza dla czytelnika

  • Konflikt coraz mocniej przenosi się na zaplecze energetyczne obu krajów.

  • Skala ataków dronowych rośnie, a nocne naloty zaczynają obejmować kolejne regiony.

  • Wiele wskazuje na to, że infrastruktura paliwowa i energetyczna pozostanie jednym z głównych celów w nadchodzących miesiącach.

