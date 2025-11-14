Noc pełna ataków. Rosja ogłasza zestrzelenie 216 ukraińskich dronów. Są nowe informacje
Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało w piątek rano, że w ciągu jednej nocy ich systemy obrony powietrznej miały strącić lub przechwycić aż 216 ukraińskich dronów. To jeden z największych nocnych ataków, o jakich informowała Moskwa w ostatnich miesiącach.
Gdzie doszło do zestrzeleń
Według strony rosyjskiej:
-
66 dronów miało zostać strąconych nad Krajem Krasnodarskim,
-
cele miały obejmować okolice rafinerii, portów i obiektów paliwowych.
Wcześniej lokalne władze informowały o pożarach i uszkodzeniach infrastruktury, które miały być wynikiem nocnych ataków.
Saratów i Wołgograd raportują szkody
Gubernator obwodu saratowskiego poinformował, że uderzenia dronów doprowadziły do uszkodzeń cywilnych obiektów. Z kolei władze regionu wołgogradzkiego utrzymują, że tamtejsza obrona przeciwlotnicza odepchnęła atak na elementy infrastruktury energetycznej.
Rosja i Ukraina od wielu miesięcy prowadzą intensywną wojnę dronów, a uderzenia na składy paliw, rafinerie i węzły energetyczne stały się kluczowym elementem walki o zdolności militarne i logistyczne.
Co to oznacza dla czytelnika
-
Konflikt coraz mocniej przenosi się na zaplecze energetyczne obu krajów.
-
Skala ataków dronowych rośnie, a nocne naloty zaczynają obejmować kolejne regiony.
-
Wiele wskazuje na to, że infrastruktura paliwowa i energetyczna pozostanie jednym z głównych celów w nadchodzących miesiącach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.