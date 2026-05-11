Noc techno, poranek chaosu. Mieszkańcy Wilanowa oburzeni: „Wszędzie unosił się odór alkoholu”

11 maja 2026 21:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To miała być spektakularna impreza w wyjątkowym miejscu. Zamiast tego po weekendzie przy Pałacu w Wilanowie został bałagan, zniszczona zieleń i fala oburzenia mieszkańców.

Autorstwa Marcin Białek – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4142626

Głośna noc i jeszcze głośniejsze reakcje

W weekend w okolicach Muzeum Pałacu Króla Jana III odbyło się wydarzenie Circoloco Warsaw. Organizatorzy reklamowali je jako „polską Ibizę”, ale wielu mieszkańców mówi dziś wprost – to był koszmar.

Jak relacjonują, hałas niósł się po całej dzielnicy, a noc była dla wielu bezsenna.

„Wczorajsza kontrowersyjna impreza w Pałacu w Wilanowie zakłócała ciszę nocną w całej dzielnicy! Dostaliśmy wiele zgłoszeń i filmów od mieszkańców, gdzie słychać dźwięk wielokrotnie przekraczający dozwolone normy” – przekazało Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze”.

„Takiego niszczenia jeszcze nie było”

Krytyki nie kryją także lokalni politycy. W sieci pojawiły się mocne komentarze dotyczące organizacji wydarzenia i braku reakcji służb.

„Panie Prezydencie Trzaskowski, jak to możliwe, że żadnych służb miejskich nie było na imprezie techno, łamiącej wszelkie normy w Pałacu w Wilanowie? Takiego niszczenia przyrody i zabytku jeszcze Warszawa nie widziała. A Miasteczko Wilanów nie spało tej nocy” – napisał radny Jan Mencwel.

Park po imprezie. Obraz, który zszokował mieszkańców

Najwięcej emocji wywołał jednak stan terenu po zakończeniu wydarzenia. Zdjęcia krążące w internecie pokazują śmieci, zniszczoną trawę i ślady po intensywnej zabawie.

Do redakcji zaczęły spływać relacje mieszkańców. Jedna z nich szczególnie mocno oddaje skalę problemu.

„Po imprezie pod drzewa wylewano lód i resztki drinków, w tym pod słynne magnolie, gdzie wiosną wszyscy ludzie robią zdjęcia. W niedzielę wszędzie unosił się odór alkoholu. Straszne to było”.

Eksperci ostrzegali wcześniej

Kontrowersje pojawiły się jeszcze przed wydarzeniem. Specjaliści zwracali uwagę na bliskość rezerwatu Morysin, gdzie żyją m.in. bobry, wydry i ptaki w okresie lęgowym.

Jak podkreślano, hałas, światła i obecność tysięcy ludzi mogą zaburzać naturalne zachowania zwierząt, a nawet prowadzić do porzucania gniazd.

Organizatorzy odpowiadają

Firma Awake Events zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z planem i bez trwałej ingerencji w teren.

„Wszystkie elementy produkcyjne zamontowano w sposób odwracalny, bez trwałej ingerencji w teren. Demontaż rozpoczął się bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia. Przedpole i dziedziniec są obecnie w trakcie rekultywacji” – przekazano.

Dodano również: „W ciągu najbliższych dni teren wróci do stanu pierwotnego”.

Sprawa, która jeszcze nie ucichnie

Choć organizatorzy zapowiadają szybkie uprzątnięcie terenu, mieszkańcy nie kryją oburzenia. Dla wielu z nich to nie tylko kwestia jednego wydarzenia, ale pytanie o granice organizowania masowych imprez w tak wrażliwych miejscach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna