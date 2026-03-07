Nocna akcja ewakuacyjna Polaków z Bliskiego Wschodu. Wojskowy samolot wylądował w Warszawie
W środku nocy w Warszawie wylądował wojskowy samolot z Polakami ewakuowanymi z rejonu Bliskiego Wschodu. Operacja była częścią kolejnej misji realizowanej w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego działającego w tym regionie. Na pokładzie maszyny znajdowało się ponad sto osób.
Pierwszy samolot z ewakuowanymi już w Polsce
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, o godzinie 20:16 wylądował pierwszy z dwóch wojskowych samolotów wracających z Rijadu w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie znajdowało się 106 pasażerów ewakuowanych z terenów Bliskiego Wschodu.
To kolejny etap operacji prowadzonej przez polskie służby w związku z napiętą sytuacją w regionie.
Osoby potrzebujące pomocy trafią do szpitali
Część ewakuowanych wymaga specjalistycznej pomocy medycznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wojsko, osoby te zostaną przewiezione do wskazanych placówek medycznych.
Tam otrzymają niezbędną opiekę i dalsze wsparcie.
Służby podkreślają, że operacja była przygotowana z udziałem wielu instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.
Kolejna faza operacji ratunkowej
Lot z Rijadu jest częścią większej operacji ewakuacyjnej prowadzonej przez polskie władze. W działaniach uczestniczą wojsko, służby dyplomatyczne oraz instytucje odpowiedzialne za transport i opiekę nad powracającymi obywatelami.
#PKWBliskiWschód 🇵🇱
O godz. 20.16 wylądował pierwszy z dwóch samolotów wojskowych wracających z Rijadu (Arabia Saudyjska), realizujących kolejną misję w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód. Na ich pokładach do kraju wraca dzisiaj 106 pasażerów ewakuowanych z… pic.twitter.com/kvCadrFajF
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 7, 2026
Drugi samolot realizujący tę misję również ma przetransportować osoby opuszczające region objęty napiętą sytuacją bezpieczeństwa.
Sytuacja w regionie jest stale monitorowana
Polskie wojsko podkreśla, że działania prowadzone są w ścisłej współpracy instytucji państwowych, a sytuacja w rejonie operacji jest stale monitorowana.
Siły zbrojne deklarują również gotowość do udzielenia pomocy obywatelom Polski wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne.
Operacja ewakuacyjna pokazuje, jak poważnie traktowane są zagrożenia w regionie Bliskiego Wschodu oraz jak szybko państwo reaguje, gdy bezpieczeństwo obywateli może być zagrożone.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.