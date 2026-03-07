Nocna akcja ewakuacyjna Polaków z Bliskiego Wschodu. Wojskowy samolot wylądował w Warszawie

Autor: Anna Szkutnik

W środku nocy w Warszawie wylądował wojskowy samolot z Polakami ewakuowanymi z rejonu Bliskiego Wschodu. Operacja była częścią kolejnej misji realizowanej w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego działającego w tym regionie. Na pokładzie maszyny znajdowało się ponad sto osób.

Fot. Dowództwo Operacyjne RSZ
Pierwszy samolot z ewakuowanymi już w Polsce

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, o godzinie 20:16 wylądował pierwszy z dwóch wojskowych samolotów wracających z Rijadu w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie znajdowało się 106 pasażerów ewakuowanych z terenów Bliskiego Wschodu.

To kolejny etap operacji prowadzonej przez polskie służby w związku z napiętą sytuacją w regionie.

Osoby potrzebujące pomocy trafią do szpitali

Część ewakuowanych wymaga specjalistycznej pomocy medycznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wojsko, osoby te zostaną przewiezione do wskazanych placówek medycznych.

Tam otrzymają niezbędną opiekę i dalsze wsparcie.

Służby podkreślają, że operacja była przygotowana z udziałem wielu instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Kolejna faza operacji ratunkowej

Lot z Rijadu jest częścią większej operacji ewakuacyjnej prowadzonej przez polskie władze. W działaniach uczestniczą wojsko, służby dyplomatyczne oraz instytucje odpowiedzialne za transport i opiekę nad powracającymi obywatelami.

Drugi samolot realizujący tę misję również ma przetransportować osoby opuszczające region objęty napiętą sytuacją bezpieczeństwa.

Sytuacja w regionie jest stale monitorowana

Polskie wojsko podkreśla, że działania prowadzone są w ścisłej współpracy instytucji państwowych, a sytuacja w rejonie operacji jest stale monitorowana.

Siły zbrojne deklarują również gotowość do udzielenia pomocy obywatelom Polski wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne.

Operacja ewakuacyjna pokazuje, jak poważnie traktowane są zagrożenia w regionie Bliskiego Wschodu oraz jak szybko państwo reaguje, gdy bezpieczeństwo obywateli może być zagrożone.

