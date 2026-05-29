Nocny horror mieszkańców wieżowca! Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w kraju NATO! Są ranni i pożar

Napięta sytuacja na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego osiągnęła kolejny punkt krytyczny. Rumuńskie Ministerstwo Obrony oficjalnie potwierdziło, że rosyjski bezzałogowiec uderzył w dach wielopiętrowego bloku mieszkalnego, wywołując groźny pożar i stawiając na nogi wszystkie służby ratunkowe.

Eksplozja na dachu bloku. Mieszkańcy uciekali w popłochu Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek w południowo-wschodniej części Rumunii, w portowym mieście Gałacz. Rosyjska maszyna bojowa z impetem wbiła się w poszycie dachowe jednego z gęsto zaludnionych wieżowców. Siła uderzenia wywołała natychmiastowy pożar górnych kondygnacji budynku. Zgodnie ze wstępnymi komunikatami sztabu kryzysowego, w wyniku zdarzenia ucierpiały dwie osoby. Ranni lokatorzy zdołali ewakuować się z zadymionej strefy o własnych siłach, a wezwane na miejsce zespoły ratownictwa medycznego udzieliły im natychmiastowej pomocy bezpośrednio na miejscu katastrofy. Rejon wieżowca został odcięty przez kordony policji, a strażacy przez kilka godzin walczyli z ogniem. Kulisy operacji wojskowej: Incydent w Gałaczu to bezpośredni rykoszet zmasowanego rosyjskiego uderzenia na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Kilka godzin wcześniej ukraińskie dowództwo sił powietrznych ostrzegało przed watahą około 16 irańskich dronów kamikadze typu Shahed, które sunęły wzdłuż korytarza dunajskiego w kierunku ukraińskiego portu Reni. Gałacz dzieli od atakowanego Reni zaledwie 21 kilometrów w linii prostej – dla rozpędzonego drona to kwestia zaledwie kilku minut lotu.

Drugi dron na północy kraju, śledztwo w Maramuresz Okazuje się, że piątkowy incydent w Gałaczu to nie jedyne zmartwienie rumuńskich sił zbrojnych. Lokalna telewizja publiczna TVR poinformowała o kolejnym niepokojącym znalezisku na drugim końcu państwa. W rejonie miejscowości Basesti (okręg Maramuresz na północnym zachodzie Rumunii, niedaleko granicy z Ukrainą i Węgrami) odnaleziono wrak bezzałogowca o rozpiętości skrzydeł wynoszącej około 3 metry. Służby zabezpieczyły teren i potwierdziły, że ta konkretna maszyna nie przenosiła ładunku wybuchowego. Trwają intensywne ekspertyzy wojskowe mające ustalić dokładne pochodzenie i trasę przelotu tego drona.

Kronika rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej Rumunii (2026 r.) Piątkowe wydarzenia to ponure podsumowanie serii incydentów, do których dochodzi regularnie z powodu walk toczących się tuż za linią graniczną Dunaju. Rumunia staje się coraz częstszą ofiarą zbłąkanych maszyn Kremla. Okres w 2026 roku Lokalizacja incydentu Przebieg zdarzenia i reakcja władz w Bukareszcie Maj (obecny incydent) Miasto Gałacz oraz okręg Maramuresz Uderzenie w wieżowiec, 2 osoby ranne, pożar dachu. Odnalezienie drugiej maszyny 3-metrowej na północnym zachodzie. Kwiecień (zeszły miesiąc) Rejon Barriera Traian w Gałaczu Upadek rosyjskiego drona na terytorium Rumunii. Dyplomatyczny odwet: ambasador Rosji pilnie wezwany do MSZ. Luty Wioska Kilia Veche (rejon Dunaju) Ostrzał Ukrainy. Rumunia poderwała myśliwce F-16. Ukraińska obrona strąciła Shaheda zaledwie 100 metrów od rumuńskich zabudowań.