Nowa aktualizacja mObywatela już dostępna. Pojawiły się dwie ważne funkcje
Rządowa aplikacja mObywatel otrzymała nową aktualizację, która wprowadza dwie praktyczne funkcje dla użytkowników. W wersji 4.82.0 pojawiła się długo wyczekiwana wyszukiwarka dokumentów i usług oraz możliwość zgłaszania zapotrzebowania na szybki internet w swojej okolicy. Aktualizacja jest już dostępna dla użytkowników Androida i iPhone’ów.
Nowa wyszukiwarka w mObywatelu
Jedną z najważniejszych nowości w aktualizacji 4.82.0 jest długo wyczekiwana wyszukiwarka.
Nowe narzędzie pojawiło się w aplikacji w postaci ikony lupy.
Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej odnaleźć konkretne dokumenty, funkcje lub usługi dostępne w mObywatelu.
Wystarczy wpisać słowo kluczowe, aby aplikacja wyświetliła odpowiednie sekcje.
To rozwiązanie ma szczególnie pomóc osobom korzystającym z wielu funkcji platformy.
Szybszy dostęp do nowych usług
W nowej sekcji użytkownicy zobaczą również ostatnio dodane funkcje i usługi.
Zostały one pogrupowane w formie przejrzystych ikon pod paskiem wyszukiwania.
Dzięki temu łatwiej sprawdzić, jakie nowe możliwości pojawiły się w aplikacji po kolejnych aktualizacjach.
Nowa funkcja dla osób bez szybkiego internetu
Drugą nowością jest możliwość zgłaszania zapotrzebowania na szybki internet szerokopasmowy.
Opcja znajduje się w sekcji „Usługi”, a następnie „Inne”.
Po wejściu w zakładkę „Dostęp do internetu” użytkownik może zgłosić potrzebę doprowadzenia szybkiego łącza do swojej lokalizacji.
Zapytanie trafia bezpośrednio do operatorów telekomunikacyjnych.
Operatorzy sprawdzą możliwości w okolicy
System pozwala sprawdzić, którzy dostawcy oferują internet pod wskazanym adresem.
Można również podać oczekiwaną prędkość połączenia.
Jeśli w danym miejscu nie ma jeszcze światłowodu lub szybkiego internetu, zgłoszenie i tak zostanie zapisane.
Resort cyfryzacji podkreśla, że większa liczba zgłoszeń może wpłynąć na przyszłe decyzje operatorów dotyczące rozbudowy sieci.
Aktualizacja jest już dostępna
Nową wersję mObywatela można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
Aktualizacja została oznaczona numerem 4.82.0.
To kolejne rozszerzenie możliwości aplikacji w 2026 roku.
mObywatel dostaje coraz więcej funkcji
W poprzednich miesiącach do aplikacji dodano między innymi:
– dostęp do ksiąg wieczystych,
– nowe narzędzia do zarządzania dokumentami,
– cyfrowy poradnik bezpieczeństwa,
– dodatkowe formularze i wnioski.
Rząd zapowiada, że to dopiero początek większych zmian.
W planach integracja z systemami UE
Jeszcze w 2026 roku ma rozpocząć się pilotaż integracji mObywatela z rozwiązaniami unijnymi.
W praktyce oznacza to możliwość korzystania z części funkcji aplikacji również poza granicami Polski.
To jeden z elementów szerszego planu cyfryzacji usług publicznych w całej Unii Europejskiej.
Co to oznacza dla użytkowników?
Najważniejsze zmiany w aktualizacji 4.82.0:
– pojawiła się wyszukiwarka dokumentów i usług,
– można zgłosić zapotrzebowanie na szybki internet,
– użytkownicy zyskali łatwiejszy dostęp do nowych funkcji,
– aplikacja przygotowuje się do integracji z systemami UE.
Eksperci podkreślają, że mObywatel stopniowo staje się jedną z najważniejszych aplikacji administracyjnych w Polsce.
