Nowa broń Kremla! Psychologiczna wojna coraz mocniej uderza w Europę.
Rosja eskaluje wojnę informacyjno-psychologiczną. Nowy wymiar zagrożenia, Rosja podnosi temperaturę konfliktu nie tylko na froncie militarnym, ale też w sferze informacji.
Eksperci mówią o intensyfikacji operacji hybrydowych, które mają podważyć spójność Zachodu, siać nieufność i podkopywać wolę wspólnych działań wobec agresji. To, co jawi się jako „maskirowka”, może stać się elementem stałego arsenalu wojny nowego typu.
W ostatnich tygodniach pojawiły się komunikaty kreowane przez rosyjskie służby, które zapowiadają prowokacje między innymi atak brytyjski na okręt ukraiński lub cywilny statek w porcie na Zachodzie. W narracji Moskwy Brytyjczycy, rzekomo działając z ramienia NATO, mieliby następnie oskarżać Rosję o sabotaż, by uzasadnić zwiększenie pomocy militarnej dla Ukrainy. Jednocześnie Rosjanie ostrzegają przed prowokacjami na granicy Polski, używając retoryki mogącej wciągnąć państwa sojusznicze w eskalację konfliktu.
Analitycy wskazują, że operacje propagandowe, cyberdywersje oraz zakłócenia logistyczne mają uderzać tam, gdzie system obronny i społeczny Zachodu jest najbardziej podatny w infrastrukturę krytyczną, komunikację, systemy finansowe. W ostatnich tygodniach doszło m.in. do wtargnięć rosyjskich dronów nad Polską i Rumunią, naruszeń przestrzeni powietrznej Estonii, zakłóceń GPS nad krajem NATO i sygnałów związanych z potencjalnymi prowokacjami. W ocenie analityków działania te wpisują się w nowy wzorzec prowadzenia wojny przeciwko Zachodowi.
Profesor Marek Wrzosek z Akademii Sztuki Wojennej określa bieżące wydarzenia jako demonstracyjne ruchy, które mają przyciągnąć uwagę opinii publicznej i jednocześnie budować narrację o Zachodzie jako agresorze. To dezinformacja, która równolegle prowokuje polityczne rozłamy wewnątrz państw europejskich, podsyca napięcia społeczne i utrudnia utrzymanie jedności względem Moskwy.
Co to oznacza dla Ciebie
Ta eskalacja propagandy i działań informacyjno-psychologicznych oznacza, że każdy z nas staje się polem walki. Warto krytycznie podchodzić do treści medialnych, weryfikować źródła i nie poddawać się manipulacjom narracyjnym. Dla obywateli krajów NATO staje się kluczowe wzmacnianie odporności społecznej edukacja medialna, przejrzystość instytucji i solidarność w odpowiedzi na działania dezinformacyjne. W obliczu wojny informacyjnej aktywna postawa obywatelska zadawanie pytań, sprawdzanie faktów, odrzucanie sensacji — staje się jednym z pól obrony demokracji.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.