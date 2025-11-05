Nowa dopłata 1200 zł dla seniorów. Kto i kiedy otrzyma wsparcie?
Rosnące koszty energii i ogrzewania coraz mocniej uderzają w najstarszych Polaków. W odpowiedzi rząd zapowiedział nowy program dopłat dla seniorów po 60. i 65. roku życia, który ma zapewnić nawet 1200 zł rocznie wsparcia na rachunki za prąd i ciepło. Program będzie działał w formie bonu energetycznego, a jego celem jest ochrona osób starszych przed skutkami podwyżek cen energii i wejścia w życie unijnych regulacji ETS2.
Na czym polega nowa dopłata dla seniorów
Nowe świadczenie to rodzaj dopłaty energetycznej kierowanej do najuboższych seniorów. Rząd zapowiada, że pomoc trafi do tych, którzy najbardziej odczuwają rosnące ceny ogrzewania i energii elektrycznej. Program ma objąć:
-
kobiety po ukończeniu 60. roku życia,
-
mężczyzn po 65. roku życia,
-
osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 2525 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym,
-
właścicieli lub najemców domów i mieszkań ogrzewanych indywidualnie, np. piecem na węgiel, gaz, olej opałowy lub biomasę.
Jak będzie wypłacane świadczenie
Dopłata ma wynieść 1200 zł rocznie, wypłacane w czterech ratach po około 300 zł co trzy miesiące. Wypłatą środków zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który będzie również odpowiadał za przyjmowanie i weryfikację wniosków.
Seniorzy będą mogli składać wnioski elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub tradycyjnie w formie papierowej. Po pozytywnej weryfikacji pieniądze trafią bezpośrednio na konto bankowe lub – w przypadku braku rachunku – zostaną dostarczone przekazem pocztowym.
Kiedy ruszy program dopłat
Choć projekt został już zapowiedziany, nabór wniosków nie rozpocznie się wcześniej niż w 2027 roku. Program ma być stałym elementem polityki osłonowej państwa i obowiązywać przez minimum pięć lat. Wcześniej – do końca 2025 roku – obowiązywać będzie zamrożenie cen prądu, które ma chronić gospodarstwa domowe do czasu uruchomienia systemu dopłat.
Dlaczego rząd wprowadza nową dopłatę
Nowy bon energetyczny ma złagodzić skutki wprowadzenia unijnego systemu ETS2, który obejmie emisje z budynków i transportu. Regulacja ta doprowadzi do wzrostu kosztów ogrzewania, paliw i energii elektrycznej. Polska zapowiedziała, że opóźni wejście nowych przepisów, ale już teraz tworzy system wsparcia dla seniorów, którzy najbardziej odczują skutki zmian.
Dodatkowe wsparcie – bon ciepłowniczy
Oprócz dopłaty dla osób ogrzewających domy indywidualnie, planowany jest również bon ciepłowniczy dla mieszkańców bloków i kamienic korzystających z sieci ciepłowniczej. Świadczenie ma pomóc w pokryciu kosztów rachunków za ogrzewanie, zwłaszcza wśród osób o niskich dochodach.
Co to oznacza dla seniorów
Nowa dopłata to realna pomoc dla osób starszych, które coraz częściej muszą wybierać między ogrzewaniem mieszkania a zakupem leków czy żywności. Choć program ruszy dopiero za dwa lata, już teraz wiadomo, że stanie się jednym z filarów rządowego systemu osłonowego wobec rosnących kosztów energii.
Seniorzy powinni śledzić komunikaty ZUS oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które w odpowiednim czasie poinformują o terminach i sposobie składania wniosków.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.