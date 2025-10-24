Nowa fala cenzury! Blokują WhatsAppa, Telegrama i inne komunikatory.
Rosyjskie władze wprowadzają kolejne ograniczenia w sieci. Tym razem na celowniku Kremla znalazły się popularne komunikatory internetowe.
Według informacji przekazanych przez tamtejszy urząd ds. kontroli mediów Roskomnadzor, działanie części aplikacji zostało „tymczasowo ograniczone” z powodu „zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa”.
Choć rosyjskie władze nie ujawniły oficjalnie, które komunikatory zostały objęte blokadą, użytkownicy z całego kraju donoszą o problemach z działaniem m.in. WhatsAppa, Signal, Telegrama i Discorda. Wiele z nich przestaje działać bez użycia VPN, a część wiadomości nie dociera do odbiorców.
Eksperci nie mają wątpliwości, że to kolejny krok w kierunku pełnej kontroli informacyjnej. Władze Rosji od dawna prowadzą politykę „cyfrowej suwerenności”, która ma uniezależnić kraj od zachodnich platform i jednocześnie ograniczyć swobodę komunikacji obywateli. Już wcześniej Kreml blokował dostęp do Facebooka, X (dawniej Twittera) i mediów niezależnych, tłumacząc to ochroną przed „dezinformacją”.
Oficjalnym powodem obecnych ograniczeń ma być rzekoma „działalność terrorystyczna” prowadzona za pomocą komunikatorów. W praktyce jednak chodzi o tłumienie informacji o wojnie w Ukrainie i rosnące niezadowolenie społeczne w samej Rosji.
Co to oznacza dla Rosjan?
Ograniczenia komunikatorów to cios w ostatnie kanały niezależnej wymiany informacji. Dla milionów obywateli, zwłaszcza młodych, to jedyne narzędzie kontaktu z bliskimi i dostęp do świata poza granicami Rosji. Coraz więcej osób korzysta z VPN-ów, by obejść blokady, ale eksperci ostrzegają, że władze mogą wkrótce uderzyć także w te usługi.
Rosja krok po kroku buduje własny, zamknięty internet kontrolowany, filtrowany i podporządkowany propagandzie państwowej. Dla obywateli to początek nowej ery świata, w którym wolność słowa kończy się wraz z jednym kliknięciem Kremla.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
