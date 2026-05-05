Nowa fala oszustw. Pilny komunikat od jednego z największych banków w Polsce
Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić pieniądze z konta. ING Bank Śląski ostrzega przed nową falą oszustw, w których przestępcy podszywają się pod pracowników banku i służby, wykorzystując presję i fałszywe dokumenty. Klienci powinni zachować szczególną ostrożność, bo metody działania oszustów stają się coraz bardziej przekonujące.
ING Bank Śląski wydał pilny komunikat dla swoich klientów. Bank ostrzega przed nowymi metodami oszustw, w których przestępcy podszywają się pod pracowników instytucji finansowych, a nawet funkcjonariuszy służb.
Nowe metody działania oszustów
Według informacji banku, przestępcy kontaktują się z klientami telefonicznie lub przez wideorozmowy. Podszywają się pod pracowników banku lub policjantów, próbując wzbudzić zaufanie i wywołać presję czasu.
Celem takich działań jest skłonienie ofiary do szybkiego podjęcia decyzji, np. wykonania przelewu lub udostępnienia danych.
Fałszywe dokumenty i „bezpieczne konta”
Oszustwa są coraz bardziej zaawansowane. Przestępcy wykorzystują fałszywe legitymacje i dokumenty, aby uwiarygodnić swoje działania.
Mogą także proponować przelewy na tzw. „bezpieczne konta” lub nakłaniać do instalowania aplikacji spoza oficjalnych sklepów.
Na co szczególnie uważać?
Bank zwraca uwagę na kilka niepokojących sygnałów:
– prośby o instalację dodatkowego oprogramowania
– nacisk na szybkie działanie
– żądanie podania danych do logowania
– sugestie wykonania przelewu na inne konto
– polecenia użycia karty płatniczej w nietypowy sposób
Jak się chronić?
ING przypomina, że jego pracownicy nie proszą o podawanie danych wrażliwych ani instalowanie aplikacji spoza oficjalnych źródeł.
Klienci mogą skorzystać z funkcji „Czy dzwoni ING” w aplikacji mobilnej, aby zweryfikować połączenie.
Co to oznacza dla klientów?
– należy zachować szczególną ostrożność przy kontaktach telefonicznych
– nie podejmować decyzji pod wpływem presji
– nie przekazywać danych osobowych i bankowych
– korzystać tylko z oficjalnych kanałów kontaktu
– zgłaszać podejrzane sytuacje do banku
