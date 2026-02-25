Nowa fala oszustw w Polsce. Ministerstwo ostrzega. Tracisz dostęp do pieniędzy
„Twoja paczka nie może zostać doręczona z powodu niedopłaty”. Taka wiadomość może wyglądać niewinnie. W rzeczywistości to jeden z najczęstszych sposobów wyłudzania danych i pieniędzy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega przed fałszywymi firmami kurierskimi, które podszywają się pod znane marki.
Oszuści liczą na pośpiech i brak czujności.
Jak działa oszustwo na „fałszywego kuriera”
Schemat jest prosty i skuteczny.
Najpierw otrzymujesz SMS lub e mail z informacją o rzekomej niedopłacie do paczki albo konieczności potwierdzenia adresu. W treści znajduje się link.
Po kliknięciu trafiasz na stronę, która do złudzenia przypomina serwis znanej firmy kurierskiej. Formularz prosi o podanie danych karty płatniczej lub danych logowania.
Wpisując je, przekazujesz przestępcom dostęp do swoich pieniędzy.
Dlaczego to działa
Wiele osób regularnie zamawia przesyłki. Informacja o problemie z doręczeniem wydaje się wiarygodna. Oszuści wykorzystują ten fakt i tworzą strony, które wyglądają niemal identycznie jak oryginalne serwisy.
Często presja czasu jest dodatkowym elementem manipulacji. Komunikaty sugerują, że brak reakcji spowoduje zwrot paczki lub dodatkowe koszty.
Na to musisz uważać
Resort przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
Nie klikaj w podejrzane linki z wiadomości SMS lub e mail.
Nie podawaj danych karty, loginów ani kodów autoryzacyjnych na stronach, do których prowadzi nieznany link.
Zawsze sprawdzaj dokładnie adres strony internetowej. Zwróć uwagę na literówki i nietypowe rozszerzenia domeny.
W razie wątpliwości skontaktuj się z firmą kurierską przez jej oficjalną stronę internetową.
Jeśli podejrzewasz oszustwo, natychmiast skontaktuj się z bankiem.
Co to oznacza dla Ciebie
Jedno kliknięcie może wystarczyć, aby stracić oszczędności. Cyberprzestępcy nie potrzebują wiele. Wystarczy chwila nieuwagi i wpisanie danych w fałszywym formularzu.
Zanim klikniesz w link o niedopłacie do paczki, zatrzymaj się na kilka sekund. Sprawdź nadawcę wiadomości i adres strony. Ta krótka chwila może ochronić Twoje pieniądze.
Oszustwo na „fałszywego kuriera” to metoda, która regularnie wraca i zbiera kolejne ofiary. Świadomość zagrożenia i podstawowe zasady ostrożności to najskuteczniejsza ochrona.
Jeśli otrzymasz podobną wiadomość, nie działaj pod wpływem emocji. Sprawdź, zweryfikuj i dopiero wtedy podejmij decyzję.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.