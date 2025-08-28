Nowa funkcja w mObywatelu. Poradnik bezpieczeństwa trafi do każdego telefonu!
Od września w aplikacji mObywatel pojawi się Poradnik bezpieczeństwa – zbiór praktycznych wskazówek przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dzięki niemu użytkownicy będą mogli sprawdzić, jak reagować w razie powodzi, pożaru, blackoutu czy cyberataku, a także jak przygotować plecak ewakuacyjny i plan działania dla całej rodziny.
Nowa funkcja w mObywatelu. Poradnik bezpieczeństwa trafi do aplikacji
Aplikacja mObywatel zyska kolejną praktyczną funkcję. Już wkrótce pojawi się w niej zakładka z Poradnikiem bezpieczeństwa, przygotowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Nowe rozwiązanie ma pomóc obywatelom w lepszym przygotowaniu się na różnego rodzaju zagrożenia – od klęsk żywiołowych po sytuacje kryzysowe związane z bezpieczeństwem państwa.
RCB stawia na edukację obywateli
Jak podkreślił płk SG Mariusz Marchlewicz, zastępca dyrektora RCB, poradnik to element misji edukacyjnej instytucji. – Będzie można w prosty sposób sprawdzić wszystkie treści zawarte w poradniku i przygotować się na ewentualne niebezpieczeństwo – wyjaśnił. Dokument tworzony jest we współpracy z ekspertami i ma trafić do szerokiego grona odbiorców, także w formie papierowej.
Poradnik bezpieczeństwa w każdym domu
Podczas prezentacji dokumentu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Poradnik bezpieczeństwa powinien trafić do każdego gospodarstwa domowego. – Najlepiej, żeby leżał na stole w kuchni, tak aby każdy miał do niego dostęp – podkreślił minister.
Poradnik liczy 54 strony i zawiera praktyczne instrukcje, listy kontrolne i gotowe plany działania, m.in. w przypadku ewakuacji, powodzi, pożaru czy długotrwałej przerwy w dostawie prądu.
Co znajdziemy w poradniku?
W dokumencie znalazły się rozdziały dotyczące:
- pierwszej pomocy,
- przygotowania plecaka ewakuacyjnego,
- higieny w sytuacjach kryzysowych,
- zasad ewakuacji ludzi i ochrony zwierząt.
Poruszono także temat nowoczesnych zagrożeń, takich jak cyberataki, dezinformacja, terroryzm, a także skażenia chemiczne czy radiacyjne. Elektroniczna wersja dokumentu jest już dostępna na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl, a teraz dodatkowo trafi bezpośrednio do aplikacji mObywatel.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.