Nowa galeria handlowa powstaje w Warszawie. Inwestor podał datę otwarcia

19 maja 2026 08:40 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

W Warszawie trwają prace nad projektem handlowo-usługowym o nazwie Plac Wiślany. Inwestor ogłosił listę pierwszych marek, które otworzą swoje punkty w obiekcie, oraz wskazał planowany termin zakończenia budowy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Business Insider, za realizację inwestycji odpowiada firma APM Development. Projekt ma stanowić zaplecze handlowe dla dynamicznie rozrastającej się części stolicy.

Lokalizacja i struktura obiektu

Budowa kompleksu prowadzona jest w wyznaczonej strefie miejskiej:

  • Miejsce inwestycji: Plac Wiślany powstaje na warszawskich Siekierkach (dzielnica Mokotów), u zbiegu alei Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK „Bałtyk”.
  • Liczba lokali: W obiekcie zaplanowano przestrzeń na ponad 30 lokali o charakterze handlowym oraz usługowym.
  • Zagospodarowanie terenu: Naprzeciwko wejścia głównego do obiektu inwestor zaplanował skwer, który ma pełnić funkcję strefy relaksu dla odwiedzających.

Pierwsi najemcy i otwarcie

Proces komercjalizacji powierzchni postępuje, co potwierdzają zawarte umowy najmu:

  • Potwierdzone marki: Wśród podmiotów, które podpisały umowy, znajdują się sieci Biedronka, Drogeria DM, Media Expert oraz Action. W strefie gastronomicznej pojawi się kawiarnia Green Caffe Nero.
  • Dalsza komercjalizacja: Szychowicz poinformował, że rozmowy z kolejnymi najemcami sieciowymi są w fazie finalizacji.
  • Harmonogram prac: Otwarcie obiektu dla klientów zaplanowano na połowę 2027 r.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Business Insider Polska dotyczącego inwestycji Plac Wiślany w Warszawie (19.05.2026).

