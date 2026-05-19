Nowa galeria handlowa powstaje w Warszawie. Inwestor podał datę otwarcia
W Warszawie trwają prace nad projektem handlowo-usługowym o nazwie Plac Wiślany. Inwestor ogłosił listę pierwszych marek, które otworzą swoje punkty w obiekcie, oraz wskazał planowany termin zakończenia budowy.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Business Insider, za realizację inwestycji odpowiada firma APM Development. Projekt ma stanowić zaplecze handlowe dla dynamicznie rozrastającej się części stolicy.
Lokalizacja i struktura obiektu
Budowa kompleksu prowadzona jest w wyznaczonej strefie miejskiej:
- Miejsce inwestycji: Plac Wiślany powstaje na warszawskich Siekierkach (dzielnica Mokotów), u zbiegu alei Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK „Bałtyk”.
- Liczba lokali: W obiekcie zaplanowano przestrzeń na ponad 30 lokali o charakterze handlowym oraz usługowym.
- Zagospodarowanie terenu: Naprzeciwko wejścia głównego do obiektu inwestor zaplanował skwer, który ma pełnić funkcję strefy relaksu dla odwiedzających.
Pierwsi najemcy i otwarcie
Proces komercjalizacji powierzchni postępuje, co potwierdzają zawarte umowy najmu:
- Potwierdzone marki: Wśród podmiotów, które podpisały umowy, znajdują się sieci Biedronka, Drogeria DM, Media Expert oraz Action. W strefie gastronomicznej pojawi się kawiarnia Green Caffe Nero.
- Dalsza komercjalizacja: Szychowicz poinformował, że rozmowy z kolejnymi najemcami sieciowymi są w fazie finalizacji.
- Harmonogram prac: Otwarcie obiektu dla klientów zaplanowano na połowę 2027 r.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Business Insider Polska dotyczącego inwestycji Plac Wiślany w Warszawie (19.05.2026).
