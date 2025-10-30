Nowa groźna metoda oszustwa. Bank ostrzega. Uważaj na swoje pieniądze
Nowa fala oszustw. ING Bank Śląski ostrzega: nie oddawaj telefonu ani danych. Klienci ING Banku Śląskiego muszą zachować szczególną ostrożność – bank wydał dziś pilny komunikat dotyczący nowej metody wyłudzania pieniędzy. Przestępcy podszywają się pod pracowników banku, wykorzystując techniki socjotechniczne i element zaskoczenia, by przejąć dostęp do kont klientów.
Oszuści dzwonią i udają pracowników ING
Nowy sposób działania złodziei jest wyjątkowo podstępny. Dzwonią do klientów, przedstawiają się jako pracownicy ING i twierdzą, że ktoś próbuje zrobić przelew, wziąć kredyt lub zalogować się do konta bankowego ofiary. W trakcie rozmowy, nakłaniają do przekazania telefonu „kurierowi z banku” lub proszą o podanie danych do logowania.
Niektórzy przestępcy przekonują, że aby „zabezpieczyć środki”, należy przelać pieniądze na tzw. bezpieczne konto. W rzeczywistości, to właśnie rachunek należący do oszustów.
Bank apeluje: weryfikuj rozmówcę i nie działaj w panice
ING przypomina, że pracownicy banku nigdy nie proszą o dane do logowania, przekazanie telefonu ani instalację żadnych aplikacji. Jeśli ktoś dzwoni z taką prośbą – to oszust.
Prawdziwego konsultanta można zweryfikować bezpośrednio w aplikacji mobilnej ING lub kontaktując się samodzielnie z infolinią banku. Kluczowe jest, by zachować spokój i nie ulegać presji czasu, nawet jeśli rozmówca twierdzi, że „zagrożone są pieniądze”.
Jak się chronić przed oszustami?
Bank przypomina o kilku prostych zasadach bezpieczeństwa:
- Nigdy nie podawaj loginu, hasła, kodu PIN ani danych karty płatniczej przez telefon.
- Nie klikaj w podejrzane linki ani nie otwieraj załączników z nieznanych wiadomości.
- Pobieraj aplikacje tylko z oficjalnych sklepów (Google Play, App Store).
- Potwierdzaj płatności zbliżeniowe biometrycznie – odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy.
Eksperci ING ostrzegają również przed instalowaniem jakiegokolwiek oprogramowania na prośbę osoby podającej się za pracownika banku. To częsta metoda przejęcia kontroli nad urządzeniem i kontem klienta.
Co zrobić, jeśli padłeś ofiarą ataku?
Osoby, które dały się oszukać, powinny natychmiast zastrzec kartę płatniczą, zmienić hasła oraz skontaktować się z infolinią banku pod numerem 800 126 126. Warto też zgłosić sprawę na policję.
Bank apeluje, by każdy, kto zobaczy takie ostrzeżenie, udostępnił je znajomym i rodzinie – szczególnie osobom starszym, które najczęściej padają ofiarą podobnych oszustw.
Nowa fala prób kradzieży pokazuje, że cyberprzestępcy nie ustają w poszukiwaniu sposobów na przejęcie oszczędności Polaków. Tylko czujność i zdrowy rozsądek mogą ich powstrzymać.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.