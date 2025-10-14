Nowa jednostka w polskiej armii! Minister ujawnia, co będzie testować wojsko.
W armii powstanie specjalna jednostka testowa sprzętu. Zapowiedź wiceministra MON Cezarego Tomczyka. Wiceszef resortu obrony narodowej zapowiedział utworzenie w Wojsku Polskim nowej jednostki, której zadaniem będzie testowanie sprzętu zarówno krajowych producentów, jak i technologii zagranicznych.
Ma to pomóc skrócić czas wdrażania nowinek oraz lepiej wykorzystać środki na obronność. Dlaczego to ważne? Tomczyk podkreślił, że Polska wydaje ogromne sumy na uzbrojenie około 200 mld zł plus środki unijne i kluczowe jest, by inwestycje wspierały rozwój technologii krajowych. Obecnie wiele firm nie może przebić się przez biurokratyczny system, mimo że ich produkty trafiają na eksport.
Jak to ma działać?
– Sprzęt, który potencjalnie trafi do sił zbrojnych, będzie kierowany do specjalnej jednostki testowej, gdzie zostanie poddany całościowej weryfikacji “od A do Z”.
– Wspólnie z Sztabem Generalnym powstanie też Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA), który ma łączyć instytuty badawcze z przemysłem zbrojeniowym i armią.
– MON rozważa również uproszczenia prawne, m.in. w ramach ustawy o inwestycjach strategicznych, mające ułatwiać wdrażanie innowacji w wojsku.
Wyścig z czasem
Tomczyk wskazał przykład projektu “Borsuk” pływającego bojowego wozu piechoty który trwał lata. W kontekście obecnych zagrożeń, zdaniem wiceministra, wiele takich procesów powinno być realizowanych w ciągu kilku lat, a nie dekad.
Co to oznacza w praktyce?
Dla armii: szybsze testy i wdrożenia nowego sprzętu, lepsza selekcja technologii, które realnie sprawdzą się w polskich warunkach. Dla firm: większa szansa, że innowacyjny sprzęt stworzony w kraju zostanie przetestowany i uznany przez armię, zamiast lądować tylko na eksport. Dla państwa: potencjalnie większy udział wydatków na obronność w rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
