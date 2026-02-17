Nowa kwota dodatku do prądu od 1 marca 2026. Sprawdź nową kwotę i zasady
Od 1 marca 2026 r. wzrośnie ryczałt energetyczny dla uprawnionych seniorów. Nowa kwota wyniesie 336,16 zł miesięcznie. Świadczenie otrzymują m.in. kombatanci, osoby represjonowane oraz wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych – bez kryterium dochodowego i razem z emeryturą lub rentą.
Ryczałt energetyczny 2026. Nowa kwota od 1 marca i zasady wypłaty dodatku
Co się zmienia?
Do 28 lutego 2026 r. obowiązuje dotychczasowa stawka ryczałtu energetycznego w wysokości 312,71 zł miesięcznie. Od 1 marca 2026 r. kwota wzrośnie do 336,16 zł.
Nową wysokość świadczenia ogłoszono w obwieszczeniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 20 stycznia 2026 r. (M.P. z 2026 r., poz. 104). Podstawą prawną jest art. 20 ust. 3d ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Podwyżka nie jest równa wskaźnikowi waloryzacji emerytur i rent, który w 2026 r. wynosi 5,3 proc. Ryczałt ustalany jest odrębnie, w drodze obwieszczenia.
W skali roku osoba uprawniona otrzyma łącznie 4033,92 zł (336,16 zł × 12 miesięcy).
Fakty i tło sprawy
Ryczałt energetyczny to stały dodatek do emerytury lub renty. Ma częściowo rekompensować koszty energii elektrycznej. Świadczenie trafia bezpośrednio do seniora – na konto bankowe lub w formie przekazu – razem z podstawowym świadczeniem emerytalno-rentowym. Nie jest przekazywane do dostawcy energii.
Dodatek nie zależy od dochodu. Oznacza to, że nie obowiązują kryteria dochodowe ani limity zarobków.
Ryczałt energetyczny nie jest tym samym świadczeniem co bon energetyczny. Bon miał charakter czasowy i był wypłacany w 2024 r. Ryczałt jest świadczeniem stałym, przysługującym określonym grupom uprawnionych.
Kto może otrzymać ryczałt energetyczny w 2026 r.?
Prawo do dodatku mają:
– kombatanci,
– osoby represjonowane w czasie wojny i w okresie powojennym,
– żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani m.in. w kopalniach, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu oraz batalionach budowlanych,
– wdowy i wdowcy – emeryci lub renciści – po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
– wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.
Świadczenie wypłacają ZUS lub KRUS – w zależności od tego, który organ wypłaca emeryturę lub rentę.
Czy trzeba składać nowy wniosek?
Osoby, które już pobierają ryczałt energetyczny, nie muszą składać nowego wniosku. Od 1 marca 2026 r. otrzymają wyższą kwotę automatycznie, wraz z marcową emeryturą lub rentą.
Wniosek jest konieczny tylko w przypadku osób, które ubiegają się o świadczenie po raz pierwszy. Formularz ZUS ERK można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymać w placówce ZUS.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia, np. decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy.
Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku. Wypłata następuje co miesiąc razem z emeryturą lub rentą.
Co to oznacza?
Jeśli już pobierasz ryczałt energetyczny, od marca 2026 r. otrzymasz 336,16 zł miesięcznie bez dodatkowych formalności.
Jeśli masz uprawnienia, ale dotąd nie złożyłeś wniosku, warto sprawdzić dokumenty i rozważyć złożenie formularza w ZUS. Dodatek nie jest uzależniony od dochodu i może stanowić stałe wsparcie domowego budżetu.
