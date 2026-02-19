Nowa linia metra w Warszawie. Zaczęły się pierwsze odwierty
Rozpoczęły się prace geologiczne pod budowę IV linii metra w Warszawie. Ekipy specjalistów wykonują odwierty i sondowania wzdłuż planowanej trasy M4, które mają dostarczyć kluczowych danych niezbędnych do zaprojektowania tuneli i stacji nowej linii.
Rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze związane z budową IV linii metra w Warszawie. Ekipy geologów prowadzą odwierty i sondowania wzdłuż planowanej trasy M4. Badania mają potrwać do jesieni przyszłego roku i są kluczowe dla dalszego projektowania inwestycji.
Specjaliści weszli już w teren m.in. w rejonie Alei Wilanowskiej i okolic Pałacu w Wilanowie. W ramach pierwszego etapu zaplanowano około 700 otworów badawczych, 750 sondowań oraz 10 badań geofizycznych. Łącznie wzdłuż całej trasy ma zostać wykonanych około 1450 odwiertów i sondowań.
Odwierty sięgną maksymalnie 52 metrów głębokości. Celem prac jest dokładne rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych. Wyniki badań pozwolą dobrać odpowiednie technologie budowy tuneli i stacji, w tym określić głębokość ścian szczelinowych.
Podczas wierceń pobierany jest rdzeń gruntowy, który trafia do analiz laboratoryjnych. Sondowania umożliwiają określenie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu. Zaplanowano również badania geofizyczne polegające na pomiarze czasu przejścia fal sejsmicznych w przygotowanych otworach wiertniczych.
Badania prowadzone są na podstawie Projektu Robót Geologicznych zatwierdzonego decyzją Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Prace wykonywane są głównie w pasach zieleni, poza jezdniami i chodnikami. Tereny robót są odpowiednio oznakowane.
M4 ma być najdłuższą linią metra w Warszawie. Zgodnie z planami będzie liczyć ponad 26 km i obejmie 23 stacje. Połączy Białołękę z Wilanowem, przebiegając przez 9 dzielnic. Przewidziano także budowę stacji techniczno-postojowej na Białołęce.
Linia M4 ma być pierwszą w stolicy w pełni autonomiczną trasą metra. System sterowania na poziomie GoA4 przejmie wszystkie zadania maszynisty – od kontroli prędkości, przez zatrzymanie pociągu i otwieranie drzwi, po reakcję w sytuacjach awaryjnych.
Pełna automatyzacja ma zwiększyć częstotliwość kursów, poprawić bezpieczeństwo oraz ograniczyć zużycie energii. Obecnie 64 w pełni autonomiczne linie działają w 42 miastach na świecie.
Projekt koncepcyjny M4 ma być gotowy w listopadzie 2027 r. W połowie przyszłego roku planowane jest zakończenie analiz środowiskowych. Dopiero po zakończeniu prac projektowych będzie można wskazać harmonogram budowy.
Realizacja inwestycji zależy również od dostępności środków finansowych, w tym funduszy unijnych i wsparcia rządowego. Warszawa planuje rozwój trzech nowych linii metra do 2050 r., jednak tempo prac będzie uzależnione od finansowania.
Rozpoczęte wiercenia nie oznaczają jeszcze budowy, ale stanowią ważny krok w kierunku realizacji inwestycji. W najbliższych miesiącach mieszkańcy mogą zauważyć prace w pasach zieleni wzdłuż planowanej trasy.
Jeśli harmonogram zostanie utrzymany i zabezpieczone zostanie finansowanie, M4 w przyszłości stworzy nowe połączenie północy i południa Warszawy, integrując istniejące linie metra i kolej.
