Nowa obowiązkowa opłata uderzy po kieszeni. Tak wysokiej podwyżki nie było od lat
Wszystko wskazuje na to, że abonament RTV pozostanie z nami również w 2027 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła już nowe stawki, a podwyżki będą wyraźnie odczuwalne dla milionów gospodarstw domowych.
Droższy będzie nie tylko sam abonament. W górę pójdą także kary za brak rejestracji odbiorników.
Od stycznia zapłacimy więcej
Nowe stawki abonamentu RTV mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
Miesięczna opłata wyniesie:
- 10,80 zł za radio,
- 34,50 zł za telewizor lub zestaw radio i telewizor.
Dla wielu osób oznacza to kolejne podwyżki rachunków w czasie rosnących kosztów życia.
Rocznie ponad 400 zł
Osoby płacące abonament co miesiąc wydadzą w skali roku:
- nawet 414 zł.
Nieco mniej zapłacą ci, którzy zdecydują się na opłatę z góry za cały rok. W takim przypadku kwota ma wynieść:
- 372,60 zł.
Wyższe będą też kary
Wraz z podwyżką abonamentu wzrosną również opłaty karne.
Za brak rejestracji:
- telewizora kara ma wynosić 1035 zł,
- radia 324 zł.
To może być spory problem dla osób, które zakładają, że korzystanie wyłącznie ze streamingu zwalnia z obowiązku płacenia.
Kontrola może objąć także inne urządzenia
Poczta Polska przypomina, że obowiązek abonamentowy może dotyczyć nie tylko klasycznego telewizora czy radia.
W niektórych sytuacjach kontrola może objąć również:
- komputer,
- tablet,
- smartfon umożliwiający odbiór treści audio lub wideo.
To właśnie ten zapis budzi dziś największe emocje wśród internautów.
Rząd zapowiada zmiany, ale opłata nadal obowiązuje
Choć od dawna pojawiają się zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV i finansowania mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa, nowe przepisy nadal nie weszły w życie.
Na ten moment abonament pozostaje obowiązkowy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Od 2027 roku wiele osób zapłaci więcej:
- za sam abonament,
- za ewentualne zaległości,
- oraz za brak rejestracji odbiornika.
Warto sprawdzić:
- czy odbiornik jest zarejestrowany,
- jakie urządzenia mogą podlegać opłacie,
- oraz czy przysługuje zwolnienie z abonamentu RTV.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.