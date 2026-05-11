Nowa opłata trafi prosto do skarbówki. Zapłaci prawie każdy

11 maja 2026 10:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rząd szykuje dużą zmianę, która może odczuwalnie uderzyć po kieszeni Polaków. Abonament RTV w obecnej formie ma zniknąć, a w jego miejsce pojawi się nowa opłata audiowizualna. Co istotne – pieniądze mogą być pobierane automatycznie razem z podatkiem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Opłata dla wszystkich, nawet bez telewizora

Największa zmiana dotyczy tego, kto będzie musiał płacić. Nowy system nie ma być już powiązany z posiadaniem odbiornika.

To oznacza, że obowiązek może objąć praktycznie wszystkich podatników. Nawet osoby, które nie mają telewizora ani radia, mogą zostać objęte nową daniną.

Skarbówka zajmie się poborem

Zamiast dotychczasowych kontroli prowadzonych przez Pocztę Polską, opłata ma być pobierana automatycznie przez system podatkowy.

W praktyce pieniądze byłyby doliczane do rozliczenia PIT. Oznacza to, że wielu Polaków nawet nie zauważy momentu, w którym opłata zostanie pobrana – po prostu trafi do urzędu razem z podatkiem.

Ile wyniesie nowa opłata

Według wstępnych założeń miesięczna kwota ma wynosić około 8–9 zł. W skali roku daje to mniej więcej 100 zł od osoby.

Co ważne, planowane jest także coroczne podnoszenie tej stawki, czyli tzw. waloryzacja. To oznacza, że z czasem opłata może rosnąć.

Zmiany od 2027 roku

Nowe przepisy mają wejść w życie od 2027 roku. Do tego czasu obecny system abonamentu RTV nadal będzie obowiązywał, a Poczta Polska wciąż może prowadzić kontrole i nakładać kary za brak opłat.

Co to oznacza dla Ciebie

Zmiana może wydawać się niewielka, ale w praktyce oznacza jedno – opłata stanie się powszechna i trudna do uniknięcia.

Dotychczas wielu Polaków unikało abonamentu, nie rejestrując odbiorników. W nowym systemie taka możliwość najprawdopodobniej zniknie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna