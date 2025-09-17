Nowa partia w Polsce. Senator ujawnia, kto za nią stoi!
Senator Wadim Tyszkiewicz wraz z grupą samorządowców i przedsiębiorców ogłosił powstanie partii Nowa Polska. Ugrupowanie ma stawiać na samorządność i przedsiębiorczość, a jego twórcy podkreślają, że nie będzie w nim wodzowskiego przywództwa, lecz współpraca doświadczonych ludzi z różnych stron kraju.
Nowa Polska – nowa siła na scenie politycznej
W polskiej polityce pojawił się nowy gracz. Partia Nowa Polska, której współzałożycielem jest niezależny senator Wadim Tyszkiewicz, ma być odpowiedzią na zmęczenie Polaków partyjnymi wojnami i ideologicznymi sporami. Jak podkreślają inicjatorzy, ich celem jest odbudowa zaufania do polityki poprzez samorządność, przedsiębiorczość i odpowiedzialność.
Początki i inspiracje
Pomysł utworzenia partii dojrzewał od miesięcy, a przyspieszył po wyborach prezydenckich wygranych przez kandydata PiS Karola Nawrockiego. Tyszkiewicz, były prezydent Nowej Soli, początkowo rozważał wycofanie się z polityki, jednak ostatecznie wraz z grupą samorządowców i senatorów zdecydował się na budowę nowej formacji. — Nie chcemy być partią spadów, dlatego nie planujemy transferów — zaznaczył.
Kto stoi za Nową Polską?
W projekt zaangażowało się około 50 osób – niezależnych senatorów, samorządowców i przedsiębiorców. Obok Tyszkiewicza wśród założycieli znaleźli się m.in. Andrzej Dziuba, wieloletni prezydent Tychów, oraz Zbigniew Frankiewicz, przez ponad dwie dekady prezydent Gliwic. Dołączyli też lokalni liderzy: Gabriela Staszkiewicz z Cieszyna, Marta Majewska z Hrubieszowa, Arkadiusz Wiśniewski z Opola, Tadeusz Czajka z Tarnowa Podgórnego czy Piotr Krzystek ze Szczecina.
Główne filary i program
Nowa Polska stawia na samorządność, przedsiębiorczość oraz bezpieczeństwo. W gospodarce partia zapowiada liberalne rozwiązania – proste i obowiązkowe dla wszystkich podatki. Jej twórcy podkreślają, że nie będzie to ugrupowanie wodzowskie. Zamiast jednego lidera ma opierać się na współpracy doświadczonych samorządowców i specjalistów z różnych dziedzin.
Reakcje i wyzwania
Pierwsze reakcje w internecie były krytyczne – pojawiły się komentarze, że to kolejna próba „starych” polityków. Tyszkiewicz odpowiada, że w partii obecni są także młodzi ludzie, którzy współtworzą program skierowany do nowego pokolenia. Wśród propozycji znalazły się rozwiązania dotyczące polityki mieszkaniowej i dyskusja o obniżeniu wieku czynnego prawa wyborczego.
Walka o centrum
Nowa Polska chce przyciągnąć zniechęconych wyborców, którzy deklarowali, że nie wrócą do urn po wyborach prezydenckich. Formacja nie wyklucza współpracy, ale jasno zaznacza, że nie zamierza wiązać się z ugrupowaniami skrajnymi. — Nie wyobrażamy sobie współpracy z Braunem, partią Razem i radykalnym PiS-em — mówi Tyszkiewicz. Celem partii jest odebranie pola Konfederacji i skrajnej prawicy, które mogą odegrać kluczową rolę w przyszłych układankach sejmowych.
