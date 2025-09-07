Nowa trasa rowerowa pod Warszawą! Ponad 20 km wzdłuż torów WKD
Wzdłuż torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej ma powstać nowa trasa rowerowa. Inwestycja obejmie ponad 20 kilometrów i połączy sześć podwarszawskich gmin z granicami stolicy.
Powstanie 22-kilometrowa trasa rowerowa wzdłuż torów WKD
Podwarszawskie gminy planują dużą inwestycję rowerową. Wzdłuż linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej ma powstać asfaltowa trasa o długości około 22 kilometrów. Właśnie ruszył przetarg na opracowanie jej szczegółowej koncepcji.
Od Grodziska do granic Warszawy
Nowa droga rowerowa ma prowadzić od stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska aż do skrzyżowania torów z ulicą Badylarską, przy granicy stolicy i Opaczy-Wielkiej. Trasa zostanie poprowadzona przez sześć gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowę Leśną, Pruszków i Michałowice.
W planach przewidziano wykorzystanie istniejących odcinków ścieżek rowerowych biegnących już w sąsiedztwie kolejki WKD. Zostaną one połączone i dostosowane do standardów nowej inwestycji. Całość ma mieć nawierzchnię asfaltową, co ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo przejazdu.
Kompleksowe przygotowania
Ogłoszony pod koniec sierpnia przetarg obejmuje nie tylko wytyczenie przebiegu trasy, ale także szereg dodatkowych zadań. Wykonawca koncepcji będzie musiał zaplanować odwodnienie, przeprawy przez przepusty i kładki, a także przeprowadzić badania geologiczne oraz inwentaryzację zieleni i obiektów znajdujących się na trasie.
Projekt zakłada również doświetlenie drogi, szczególnie w rejonach skrzyżowań ze ścieżkami i ulicami. Tam, gdzie będzie to konieczne, trzeba będzie zaproponować przebudowę istniejących dróg, aby cała trasa była spójna i bezpieczna.
Z racji bliskości infrastruktury kolejowej, koncepcja musi uwzględniać obostrzenia wynikające z sąsiedztwa torów. Wszystkie proponowane rozwiązania będą konsultowane z Warszawską Koleją Dojazdową.
Firmy zainteresowane przygotowaniem koncepcji mogą składać oferty do 10 września. Zwycięzca przetargu będzie miał czas na opracowanie całości dokumentacji do 30 czerwca 2026 roku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.