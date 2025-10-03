Nowacka ujawnia! Dzieci mają więcej wolnego czasu po zmianach w pracach domowych.
Nowacka o raporcie dotyczącym prac domowych „Widać pozytywny efekt, młodzież ma więcej czasu”. Minister edukacji Barbara Nowacka odniosła się do najnowszego raportu Instytutu Badań Edukacyjnych, który analizuje skutki zniesienia obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych.
W jej ocenie jedno jest jasne młodzież zyskała cenny czas, co przekłada się na lepszy balans między nauką, odpoczynkiem i rozwojem osobistym.
Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w klasach I–III pisemne i praktyczne zadania domowe, poza ćwiczeniami usprawniającymi motorykę, są wygaszone. W klasach IV–VIII prace domowe mogą być zadawane, lecz nie są obowiązkowe ani oceniane. Zamiast oceny uczeń otrzymuje informację zwrotną, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy.
Nowacka podkreśla, że celem tych zmian było złagodzenie presji na młodzież, która wielokrotnie spędzała godziny na nadrabianiu zadań pod presją czasu. Według raportu ponad 60 proc. dyrektorów szkół i więcej niż połowa nauczycieli stwierdziła, że dzieci teraz mają realnie więcej czasu na odpoczynek, rozwijanie pasji i aktywność fizyczną.
Zdaniem minister to także sygnał dla systemu edukacji: zadania domowe nie mogą być narzędziem przeciążenia. Zmiany miały uwolnić część napięcia i przywrócić właściwą równowagę między nauką a życiem osobistym. Niemniej Nowacka zaznacza, że możliwości korekt nie są wykluczone. Zapowiedziana jest ewaluacja tych przepisów analizowana będzie ich skuteczność edukacyjna, wpływ na dobrostan uczniów oraz ewentualne potrzeby modyfikacji.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.