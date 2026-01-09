Nowe 800 plus dla osób po 50. roku życia? Sprawdzamy, o co chodzi
Do Kancelarii Prezydenta trafił postulat wprowadzenia tzw. 800 plus dla seniorów, czyli wsparcia dla osób, które wychowywały dzieci przed uruchomieniem programów prorodzinnych. Na razie to jedynie petycja, a rząd ostrożnie podchodzi do pomysłu, wskazując na bardzo wysokie koszty i brak prac legislacyjnych.
Do Kancelarii Prezydenta RP trafił postulat, który ponownie rozbudził debatę o wsparciu dla osób starszych. Chodzi o koncepcję tzw. 800 plus dla seniorów, czyli świadczenia dla osób, które wychowywały dzieci w czasach, gdy państwo nie oferowało żadnych systemowych programów wsparcia rodzin. Na razie to tylko petycja, ale temat wywołuje coraz większe zainteresowanie.
Skąd pomysł na 800 plus dla seniorów
Autorzy petycji argumentują, że dzisiejsi seniorzy ponieśli realny wysiłek wychowawczy bez pomocy państwa, a ich dzieci obecnie pracują, płacą podatki i składki, zasilając system finansów publicznych. W ich ocenie obecny model polityki społecznej pomija tę grupę, faworyzując wyłącznie rodziców wychowujących dzieci dziś.
Propozycja ma opierać się na zasadzie sprawiedliwości międzypokoleniowej. Świadczenie miałoby stanowić formę rekompensaty za lata wychowywania dzieci bez transferów socjalnych, takich jak 500 plus czy 800 plus.
Jak miałoby wyglądać świadczenie
Zgodnie z założeniami petycji, świadczenie nie byłoby uzależnione od stanu zdrowia ani od niepełnosprawności. Kluczowym kryterium miałby być fakt wychowania dzieci przed wprowadzeniem współczesnych programów prorodzinnych.
W przypadku małżeństw rodziców przewiduje się podział kwoty – po 400 zł dla każdego z rodziców. W praktyce oznaczałoby to miesięczne wsparcie dla szerokiej grupy osób po 50. lub 60. roku życia, niezależnie od wysokości emerytury.
Petycja trafiła do prezydenta, ale prac legislacyjnych brak
Petycja została złożona w połowie 2025 roku i zawiera również analizy ekonomiczne. Mimo to projekt nie trafił do oficjalnego harmonogramu prac legislacyjnych. Resort odpowiedzialny za politykę społeczną podchodzi do pomysłu ostrożnie i podkreśla, że obecne programy wsparcia mają inny cel niż system emerytalny.
Największą barierą pozostają koszty. Szacuje się, że wprowadzenie 800 plus dla seniorów mogłoby kosztować budżet państwa ponad 43 mld zł rocznie. Dla porównania, obecne wydatki na świadczenie 800 plus dla dzieci sięgają około 64 mld zł rocznie.
To nie to samo co „500 plus dla seniora”
W debacie publicznej często pojawia się nieporozumienie. Proponowane 800 plus dla seniorów nie jest tym samym, co funkcjonujące już świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane 500 plus dla seniora. To drugie rozwiązanie jest skierowane wyłącznie do wąskiej grupy osób z niepełnosprawnościami i ma charakter pomocowy.
Nowa propozycja miałaby charakter powszechny i dotyczyć wyłącznie faktu wychowania dzieci w przeszłości, a nie sytuacji zdrowotnej czy opiekuńczej.
Czy 800 plus dla seniorów wejdzie w życie
Na ten moment wszystko wskazuje na to, że projekt pozostaje jedynie postulatem. Brakuje zarówno decyzji politycznej, jak i zabezpieczenia finansowego. Jednocześnie sam fakt złożenia petycji pokazuje, że temat może wracać w debacie publicznej, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa i rosnących nierówności między pokoleniami.
Czy 800 plus dla seniorów stanie się realnym świadczeniem, zależeć będzie od przyszłych decyzji rządu, kondycji finansów publicznych i gotowości do zmiany filozofii polityki społecznej. Na razie jednak seniorzy nie powinni traktować tej propozycji jako zapowiedzi szybkich wypłat.
