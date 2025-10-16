Nowe „bezpieczniki” dla par bez ślubu. Zobacz, co planuje rząd
Rząd szykuje ustawę, która po raz pierwszy ureguluje sytuację osób żyjących w nieformalnych związkach. Nowe przepisy mają wprowadzić rozwiązania dotyczące podatków, dziedziczenia i dostępu do informacji, a jednocześnie zawierać „bezpieczniki”, które mają zapobiec nadużyciom i unikaniu zobowiązań wobec państwa.
Regulacja związków nieformalnych. Będą „bezpieczniki” podatkowe
Ochrona prawna i podatkowe „bezpieczniki”
Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Urszula Pasławska, zapowiedziała, że ustawa wprowadzi rozwiązania dające większą ochronę prawną osobom żyjącym bez ślubu. Chodzi m.in. o możliwość dziedziczenia, wspólne rozliczanie podatków oraz uzyskiwanie informacji medycznych o partnerze.
Jednocześnie projekt ma zawierać tzw. „bezpieczniki podatkowe”, które mają zapobiec nadużyciom. – Aby nie były to czynności pozorne, służące ominięciu zobowiązań podatkowych, takich jak podatek od darowizny czy wspólne rozliczanie – wyjaśniła Pasławska w rozmowie z PAP.
Umowy u notariusza i rejestracja przez państwo
Zgodnie z propozycją, partnerzy będą mogli zawierać umowy regulujące ich relację u notariusza. Takie dokumenty będą następnie rejestrowane przez państwo. – Państwo musi mieć wiedzę o takich umowach, ponieważ przeszkodą do ich zawarcia jest np. istniejący związek małżeński. Tak samo zawarcie umowy partnerskiej byłoby przeszkodą do ślubu – tłumaczyła wiceprezes PSL.
Bez ingerencji w sprawy rodzinne
Nowe przepisy nie będą dotyczyć Kodeksu rodzinnego w zakresie pieczy nad dziećmi ani adopcji. – Tematów dotyczących dzieci nie regulujemy w żadnym wymiarze – podkreśliła Pasławska.
Jak zaznaczyła, projekt jest efektem kompromisu między propozycjami PSL i Lewicy. – Tutaj nie ma wygranych ani przegranych. Nasze propozycje zostały połączone – dodała.
Szerokie poparcie i polityczny test
Posłanka spodziewa się, że projekt spotka się z szerokim poparciem w Sejmie, choć nie wyklucza, że w trakcie prac nad ustawą pojawią się poprawki. – Każda ze stron – i skrajna lewica, i skrajna prawica – będzie chciała tę ustawę zmieniać. Większość zdecyduje, a prezydent zdecyduje na końcu – stwierdziła.
