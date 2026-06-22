Nowe centrum Warszawy powstanie przy Stadionie Narodowym? Miasto pokazało ambitny plan
Mieszkańcy Pragi-Północ, Saskiej Kępy, Kamionka i okolic Stadionu Narodowego mogą w najbliższych latach zobaczyć jedną z największych przemian urbanistycznych w stolicy. Warszawa pokazała projekt planu zagospodarowania dla rejonu Portu Praskiego, który zakłada budowę czterech wieżowców o wysokości nawet 150 metrów. Jeśli inwestycja otrzyma zielone światło, nad Wisłą powstanie nowe centrum biznesowo-mieszkaniowe, które na stałe zmieni panoramę miasta.
Warszawa szykuje jedną z największych inwestycji ostatnich lat. Nad Wisłą mogą powstać cztery wieżowce
Miasto pokazało projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu stacji metra Stadion Narodowy. Dokument zakłada budowę czterech wysokich wieżowców, które mogą całkowicie odmienić panoramę prawobrzeżnej Warszawy.
Jeżeli plan zostanie ostatecznie przyjęty, w rejonie Portu Praskiego powstaną nowe biura, apartamenty, przestrzenie publiczne i tereny zielone. To inwestycja, która może zmienić nie tylko wygląd tej części miasta, ale również sposób jej funkcjonowania.
Cztery wieże mają zmienić panoramę Warszawy
Projekt planu zagospodarowania przewiduje budowę czterech wysokościowców w rejonie Portu Praskiego. Najwyższy z nich ma osiągnąć 150 metrów wysokości. Pozostałe budynki mają mieć odpowiednio 120, 100 i 90 metrów.
Według założeń trzy wieże zostaną przeznaczone na powierzchnie biurowe, a jedna będzie pełnić funkcję mieszkalną. Oznacza to, że w tej części miasta mogą pojawić się zarówno nowe miejsca pracy, jak i kolejne apartamenty.
Dla Warszawy byłaby to jedna z największych inwestycji wysokościowych realizowanych poza ścisłym centrum miasta.
Port Praski od lat czekał na przełom
O zabudowie terenów Portu Praskiego mówi się od ponad dwóch dekad. Już na początku XXI wieku pojawiały się pierwsze wizualizacje nowoczesnej dzielnicy biznesowo-mieszkaniowej nad Wisłą.
Przez lata projekt pozostawał jednak głównie na papierze. Powstawały kolejne koncepcje, ale żadna nie doczekała się pełnej realizacji.
Teraz sytuacja wygląda inaczej. Cztery wieże zostały wpisane bezpośrednio do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To oznacza, że inwestycja otrzymuje formalne podstawy do dalszego procedowania.
Dlaczego właśnie przy Stadionie Narodowym?
Lokalizacja inwestycji nie jest przypadkowa. Teren znajduje się pomiędzy Wisłą, stacją metra Stadion Narodowy oraz jednymi z najważniejszych arterii komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy.
To jedno z najlepiej skomunikowanych miejsc w stolicy. W pobliżu znajdują się stacja metra, przystanki tramwajowe, kolejowe i autobusowe, a także Most Świętokrzyski oraz Most Poniatowskiego.
Dzięki temu nowy kompleks mógłby stać się alternatywnym centrum biznesowym Warszawy, uzupełniającym obszary zlokalizowane wokół ronda Daszyńskiego i centrum miasta.
Nie tylko biura i apartamenty
Choć największą uwagę przyciągają planowane wieżowce, projekt obejmuje znacznie więcej elementów. Miasto zakłada zachowanie części terenów zielonych oraz stworzenie nowych przestrzeni publicznych dostępnych dla mieszkańców.
W planach znajdują się również nowe ciągi piesze, miejsca rekreacji i zabudowa mieszkaniowa położona blisko nabrzeża Wisły.
Według założeń Port Praski ma połączyć funkcje mieszkaniowe, biznesowe i wypoczynkowe. Tego typu rozwiązania są coraz częściej stosowane w nowoczesnych projektach urbanistycznych realizowanych w europejskich metropoliach.
Co zyskają mieszkańcy Pragi i Warszawy?
Powstanie nowej dzielnicy może oznaczać napływ inwestycji, nowych miejsc pracy i rozwój infrastruktury w tej części miasta. Dla mieszkańców Pragi-Północ oraz sąsiednich osiedli może to oznaczać łatwiejszy dostęp do usług, nowych lokali gastronomicznych i przestrzeni publicznych.
Z drugiej strony część mieszkańców zwraca uwagę na możliwy wzrost cen nieruchomości oraz dalszą intensyfikację zabudowy w rejonie Wisły.
Dyskusja na temat skali inwestycji prawdopodobnie będzie jednym z głównych tematów konsultacji społecznych.
Kiedy mogą ruszyć prace?
Na rozpoczęcie budowy trzeba jeszcze poczekać. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego musi przejść procedurę konsultacji, uzgodnień i zostać uchwalony przez Radę m.st. Warszawy.
Cały proces może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Dopiero po zakończeniu formalności inwestor będzie mógł przejść do kolejnych etapów przygotowania inwestycji.
Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, Port Praski może w najbliższych latach stać się jednym z najważniejszych placów budowy w Warszawie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.