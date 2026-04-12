Nowe ceny paliw już znane. Kierowcy powinni to sprawdzić
Ceny paliw w Polsce ponownie się zmieniają, a najnowsze dane z rynku hurtowego pokazują, że sytuacja wciąż jest niestabilna. Orlen opublikował aktualne stawki, które wskazują na chwilowe uspokojenie po gwałtownych wahaniach. Jednocześnie rosnące ceny ropy na świecie mogą szybko wpłynąć na kierunek zmian na stacjach.
Nowe ceny paliw w hurcie. Orlen publikuje aktualne stawki
Sytuacja na rynku paliw pozostaje zmienna i silnie uzależniona od wydarzeń globalnych. Najnowsze dane z rynku hurtowego pokazują, że po gwałtownych wahaniach pojawiła się chwilowa stabilizacja. Jednocześnie eksperci wskazują, że presja na wzrost cen wciąż jest obecna.
Co się zmienia?
Orlen opublikował nowe stawki hurtowe paliw, które pokazują wyhamowanie wcześniejszych gwałtownych zmian. Po dużych spadkach odnotowanych dzień wcześniej, piątek przyniósł już znacznie mniejsze korekty.
Benzyna Eurosuper 95 potaniała o 29 zł za metr sześcienny i osiągnęła poziom 5 386 zł. W przypadku oleju napędowego sytuacja wygląda inaczej – Ekodiesel podrożał o 7 zł, do poziomu 6 810 zł za metr sześcienny.
To sygnał, że rynek próbuje znaleźć nowy punkt równowagi po wcześniejszych dynamicznych zmianach.
Fakty i tło sprawy
Na sytuację w Polsce wpływają przede wszystkim wydarzenia na globalnym rynku ropy. W ostatnich tygodniach szczególne znaczenie miały napięcia na Bliskim Wschodzie, które zwiększyły niepewność dotyczącą dostaw surowca.
W efekcie ceny ropy na światowych giełdach wyraźnie wzrosły. Ropa WTI zbliżyła się do poziomu 100 dolarów za baryłkę, a europejska ropa Brent również odnotowała istotne wzrosty.
Dla Polski oznacza to rosnącą presję na ceny paliw, ponieważ krajowy rynek jest bezpośrednio powiązany z globalnymi notowaniami. Dodatkowym czynnikiem jest kurs dolara, w którym rozliczane są zakupy ropy.
Rządowe działania a rynek
Od końca marca obowiązuje rządowy mechanizm ograniczający ceny paliw na stacjach. Wprowadzone limity mają chronić kierowców przed gwałtownymi podwyżkami.
Obecnie maksymalna cena benzyny 95 wynosi około 6,17 zł za litr, a oleju napędowego około 7,66 zł. Warto jednak pamiętać, że ceny te wynikają z określonego wzoru, który uwzględnia m.in. ceny hurtowe, podatki oraz marżę.
Choć rozwiązanie to stabilizuje rynek detaliczny, jego utrzymanie może być trudne w przypadku dalszego wzrostu cen ropy.
Co oznaczają zmiany dla kierowców?
Obecne dane sugerują krótkotrwałe uspokojenie sytuacji, ale nie oznaczają trwałego trendu spadkowego. W szczególności wzrost cen diesla w hurcie może być sygnałem nadchodzących zmian na stacjach.
Olej napędowy ma kluczowe znaczenie dla transportu i rolnictwa, dlatego jego cena jest szczególnie wrażliwa na zmiany globalne. Jeśli presja na rynku surowców się utrzyma, kierowcy mogą ponownie odczuć wzrost cen.
W najbliższym czasie kluczowe będą:
- sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie,
- poziom cen ropy na światowych rynkach,
- kurs dolara względem złotego.
Rynek paliw w Polsce pozostaje niestabilny. Po gwałtownych zmianach pojawiło się chwilowe uspokojenie, jednak globalne czynniki wciąż wskazują na możliwość dalszych wahań.
Dla kierowców oznacza to konieczność śledzenia sytuacji, ponieważ obecne ceny mogą się zmieniać w zależności od wydarzeń na rynkach międzynarodowych.
