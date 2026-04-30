Nowe ceny paliw od 30 kwietnia. Kierowcy zapłacą więcej
Kierowcy odczują zmiany tuż przed majówką. Od 30 kwietnia obowiązują nowe ceny paliw, a benzyna ponownie podrożała. Choć różnice na litrze wydają się niewielkie, przy pełnym tankowaniu oznaczają wyższe wydatki na podróże.
Benzyna drożeje o kilka groszy. Konkretne stawki
Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem cena benzyny 95 wzrosła z 6,23 zł do 6,28 zł za litr. To podwyżka o 5 groszy, która przy większym tankowaniu przekłada się na realny wzrost wydatków.
Podobny trend dotyczy benzyny 98, która również podrożała względem wcześniejszej stawki wynoszącej 6,73 zł za litr.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku oleju napędowego. Diesel lekko tanieje, schodząc poniżej wcześniejszego poziomu 7,22 zł za litr. To jednak zmiana symboliczna.
Dlaczego ceny się zmieniają?
System ustalania cen paliw w Polsce opiera się na codziennych obwieszczeniach publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ceny maksymalne obowiązują od dnia następnego po ich ogłoszeniu.
Na końcową cenę wpływają:
– ceny hurtowe paliw
– akcyza i opłata paliwowa
– marża (obecnie 0,30 zł na litrze)
– podatek VAT
Zmiany na rynku surowców oraz kurs złotego powodują, że ceny przy dystrybutorach mogą się zmieniać nawet z dnia na dzień.
Majówka pod znakiem droższych tankowań
Nowe stawki pojawiają się tuż przed długim weekendem. To oznacza, że wyższe ceny benzyny będą obowiązywać przez większość majówki, gdy ruch na drogach jest największy.
W praktyce kierowcy nie mają dużego wyboru – wyjazdy zaplanowane wcześniej oznaczają konieczność tankowania, niezależnie od ceny.
Warszawa. Wyższe ceny i większy ruch
W Warszawie i okolicach zmiany będą szczególnie widoczne. Duże natężenie ruchu i wyjazdy na majówkę powodują wzrost popytu na paliwo, co przekłada się na większe kolejki na stacjach.
W stolicy ceny często utrzymują się na górnych poziomach widełek, dlatego nawet niewielkie podwyżki są odczuwalne dla kierowców.
Tarcza podatkowa tylko do 15 maja
Obecne ceny są częściowo łagodzone przez obowiązujące przepisy. Do 15 maja nadal obowiązuje obniżony VAT na paliwa na poziomie 8 proc., zamiast standardowych 23 proc.
Po tym terminie sytuacja może się zmienić, jeśli rząd nie zdecyduje się na przedłużenie obowiązujących rozwiązań.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak ograniczyć koszty
– zatankuj wcześniej, jeśli planujesz wyjazd na majówkę
– porównuj ceny paliw na różnych stacjach
– unikaj tankowania w godzinach szczytu
– rozważ tankowanie poza dużymi miastami
– monitoruj kolejne komunikaty o zmianach cen
