Nowe dane GUS zaskoczyły wszystkich! Coś się dzieje w polskiej gospodarce

13 sierpnia 2025

Wskaźniki gospodarcze potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych analityków. Najnowsze dane rzucają nowe światło na kondycję kraju i budzą pytania o kierunek, w jakim zmierzamy. Odpowiedź może przynieść więcej emocji, niż wielu się spodziewa.

Polska gospodarka przyspiesza – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w drugim kwartale 2025 roku polska gospodarka odnotowała wyraźne przyspieszenie. Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) wyniósł 3,4 proc. rok do roku, wobec 3,2 proc. w pierwszym kwartale bieżącego roku. To sygnał, że dynamika wzrostu gospodarczego utrzymuje się na stabilnym poziomie, mimo niepewnej sytuacji na światowych rynkach.

Według tzw. szybkiego szacunku, dane mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane po szczegółowej analizie. Regularny raport GUS, zawierający pełne zestawienie wskaźników i strukturę wzrostu, zostanie opublikowany 1 września 2025 roku.

Choć wzrost o 3,4 proc. jest pozytywnym sygnałem, ekonomiści zwracają uwagę, że na wynik wpłynęły m.in. stabilny popyt krajowy, poprawa w sektorze usług oraz rosnąca produkcja przemysłowa. Nadal jednak wyzwaniem pozostaje wysoka inflacja bazowa i spowolnienie gospodarek strefy euro, które mogą ograniczać tempo rozwoju w kolejnych kwartałach.

