Nowe dane MEN zaskakują. Nauczyciele apelują o korektę progów
Coraz większa grupa doświadczonych nauczycieli przekracza drugi próg podatkowy po ostatnich podwyżkach wynagrodzeń. Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazuje, że dodatkowe etaty wynikające z braków kadrowych powodują wyższe obciążenia i niższe wynagrodzenia netto. Ministerstwo Edukacji przedstawiło dane potwierdzające skalę zjawiska. Wyjaśniamy, kogo obejmą zmiany i jakie mogą być ich skutki.
Co się zmienia dla doświadczonych nauczycieli? Rosnąca liczba osób w wyższym progu podatkowym
Decyzje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli sprawiły, że coraz większa grupa pracowników oświaty przekracza drugi próg podatkowy. Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazuje, że obciążenia podatkowe rosną szybciej niż płace, a intensywna praca w kilku etatach powoduje obniżenie realnych zarobków. Dyskusja o waloryzacji progów podatkowych powraca w związku z danymi przekazanymi przez resort edukacji. Wyjaśniamy, na czym polega problem i kogo obejmie.
W ostatnich miesiącach pojawiły się nowe dane dotyczące nauczycieli, którzy przekraczają drugi próg podatkowy. To efekt podwyżek z ostatnich dwóch lat. ZNP zwraca uwagę, że wielu pedagogów pracuje na więcej niż jeden etat, co skutkuje wyższymi obciążeniami. Jednocześnie braki kadrowe sprawiają, że nadgodziny są stałym elementem pracy. Dyskusja o podatkach stała się ważnym tematem w środowisku nauczycielskim. Problem dotyczy głównie pracowników z dużym stażem.
Co się zmienia?
W 2024 roku drugi próg podatkowy przekroczył co trzeci nauczyciel. Dane MEN wskazują, że zjawisko będzie narastać. Najwięcej przekroczeń odnotowano wśród nauczycieli dyplomowanych. Wzrost wynagrodzeń z 2024 i 2025 roku, połączony z pracą na więcej niż jednym etacie, powoduje zwiększenie liczby osób objętych wyższą stawką podatku. Związki zawodowe proponują rozważenie waloryzacji progów lub wprowadzenie rozwiązań podobnych do tych dla twórców, z wyższymi kosztami uzyskania przychodów.
Fakty i tło sprawy
Z danych przekazanych w odpowiedzi na interpelację poselską wynika, że w 2024 roku drugi próg podatkowy przekroczyło:
– 3,10 proc. nauczycieli początkujących,
– 11,74 proc. mianowanych,
– 55,69 proc. dyplomowanych.
Wzrost ten jest powiązany z podwyżkami wynagrodzeń, które w 2024 roku wyniosły 30 proc., a w 2025 roku kolejne 5 proc. Ministerstwo wskazuje, że po planowanych zmianach w budżecie na 2026 rok płace nauczycieli początkujących będą wyższe o 44 proc. niż w 2023 roku. ZNP podkreśla jednak, że większe wynagrodzenia nie zawsze oznaczają realny wzrost dochodów, jeśli nauczyciele wpadają w wyższy próg podatkowy w wyniku pracy na 1,5 etatu lub więcej.
Co to oznacza dla nauczycieli?
Dla nauczycieli oznacza to rosnące obciążenia podatkowe, szczególnie dla osób z największym doświadczeniem zawodowym. Przekroczenie drugiego progu skutkuje wyższą stawką podatku, a tym samym niższym wynagrodzeniem netto. Pedagodzy wskazują, że problem dotyczy przede wszystkim tych, którzy pracują na więcej niż jednym etacie z powodu braków kadrowych. Dla rodziców i uczniów może to oznaczać dalsze trudności w obsadzeniu godzin lekcyjnych. Dyskusja o waloryzacji progów podatkowych będzie kontynuowana.
Rosnąca liczba nauczycieli przekracza drugi próg podatkowy w wyniku podwyżek i pracy na więcej niż jednym etacie. Związki zawodowe apelują o zmiany w systemie podatkowym, aby realnie podnieść wynagrodzenia pracowników oświaty. Dane MEN potwierdzają skalę zjawiska. Dyskusja o nowych rozwiązaniach będzie miała znaczenie dla tysięcy nauczycieli w kolejnych latach.
