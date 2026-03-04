Nowe dane o cenach benzyny w USA. Takiego wzrostu nie było od lat
Ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosły. W ciągu jednego dnia średnia cena galonu paliwa podskoczyła o 11 centów, co jest największym takim skokiem od 2022 roku. Analitycy wskazują, że wzrost to efekt napięć na Bliskim Wschodzie oraz rosnących obaw o zakłócenia w globalnych dostawach ropy.
Średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych wzrosła w ciągu jednego dnia o 11 centów. To największy taki skok od marca 2022 roku. Eksperci wskazują, że główną przyczyną są napięcia na Bliskim Wschodzie oraz obawy o zakłócenia w dostawach ropy na światowe rynki.
Co się zmienia?
Amerykańscy kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania. Według danych organizacji American Automobile Association (AAA) średnia cena galona benzyny wzrosła z 3,00 dol. do 3,11 dol. w ciągu jednego dnia. W przypadku paliwa premium cena podniosła się z 3,86 do 3,98 dol.
To pierwszy raz w 2026 roku, gdy średnia krajowa cena benzyny w USA przekroczyła poziom 3 dolarów za galon. Podwyżki objęły niemal cały kraj – wzrost odnotowano w 49 z 50 stanów. Jedynym wyjątkiem były Hawaje.
Fakty i tło sprawy
Wzrost cen paliw zbiegł się z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie. Iran przeprowadził w ostatnich dniach ataki rakietowe i dronowe na cele związane z USA i ich sojusznikami w regionie, co wywołało obawy o bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej oraz transport ropy.
Szczególną uwagę rynków przyciąga Cieśnina Ormuz. To wąski szlak morski, przez który transportowane jest około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Każde zagrożenie dla żeglugi w tym miejscu może szybko wpłynąć na ceny surowców energetycznych na całym świecie.
Reakcja rynku była natychmiastowa. Cena ropy Brent, która stanowi globalny punkt odniesienia dla rynku naftowego, utrzymywała się powyżej poziomu 80 dolarów za baryłkę. To wzrost o około 4 proc. w porównaniu z poprzednim dniem.
Dodatkowym sygnałem niepokoju była decyzja firmy QatarEnergy o ograniczeniu produkcji skroplonego gazu ziemnego po tym, jak ataki dronów uszkodziły jeden z zakładów produkcyjnych.
Nie tylko napięcia geopolityczne
Na ceny paliw wpływa także sezonowy wzrost popytu. W Stanach Zjednoczonych zbliża się okres wiosennych i letnich wyjazdów samochodowych, który tradycyjnie zwiększa zapotrzebowanie na benzynę.
Analitycy wskazują, że połączenie rosnącego popytu i obaw o dostawy ropy często prowadzi do szybkich wzrostów cen na stacjach paliw. Jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie będą się utrzymywać, ceny paliw mogą pozostać pod presją również w kolejnych tygodniach.
Co to oznacza dla kierowców
Wyższe ceny benzyny mogą przełożyć się nie tylko na koszty tankowania. Droższe paliwo często wpływa także na ceny transportu, usług logistycznych oraz produktów, których produkcja i dostawa zależą od energii.
Ekonomiści zwracają uwagę, że utrzymujący się wzrost cen ropy może zwiększyć presję inflacyjną w gospodarce USA i utrudnić stabilizację cen w kolejnych miesiącach.
