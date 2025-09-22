Nowe dane zaskoczyły wszystkich. Polacy robią zakupy inaczej niż rok temu

22 września 2025

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wyraźnie przyspieszyła. Według danych GUS i PKO Research wzrosła ona realnie o 3,1 proc. rok do roku, po mocnym lipcu (4,8 proc. r/r). Wynik jest nieco słabszy od prognoz ekspertów, ale wciąż pokazuje, że konsumpcja w Polsce utrzymuje solidne fundamenty.

Co kupujemy najchętniej?

  • Odzież i obuwie – wzrost aż o 18,9 proc. r/r.

  • Meble, RTV i AGD – sprzedaż wyższa o 13,9 proc. r/r.

  • Samochody – skok o 9,4 proc. r/r.

Z kolei spadki odnotowały podstawowe kategorie: żywność (-3,4 proc.), gazety i książki (-2 proc.) oraz produkty z grupy „pozostałe” (-3,7 proc.).

Dlaczego sprzedaż rośnie?

Analitycy wskazują, że konsumenci coraz częściej korzystają ze wzrostu realnych wynagrodzeń. Do tego poprawiają się nastroje gospodarstw domowych, a popyt na dobra trwałego użytku i odzież jest wyraźnie większy niż rok temu.

Ograniczenia widać na horyzoncie

Eksperci zwracają uwagę, że średnioterminowo wzrost sprzedaży może być hamowany przez rosnący udział usług w wydatkach Polaków. Konsumenci coraz więcej pieniędzy przeznaczają na podróże, gastronomię i rekreację, co odbija się na dynamice zakupów towarów w sklepach.

