Nowe decyzje z ZUS już trafiają do seniorów. Średnio 200 zł w górę
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza tzw. emerytury czerwcowe na nowych, korzystniejszych zasadach. Od stycznia 2026 r. wydano już ponad 106 tys. decyzji, a średnia podwyżka wynosi około 200 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kogo obejmują zmiany i czy trzeba składać wniosek.
Od 1 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie przelicza tzw. emerytury czerwcowe. Chodzi o osoby, które w latach 2009–2019 przeszły na emeryturę lub rentę rodzinną w czerwcu. Według danych resortu rodziny ZUS ustalił już na nowo ponad 106 tys. świadczeń. Średnia podwyżka wynosi blisko 200 zł.
Co się zmienia?
Nowe przepisy weszły w życie na początku 2026 r. i przewidują ponowne ustalenie wysokości świadczeń dla określonej grupy seniorów. ZUS przelicza emerytury z urzędu, co oznacza, że zainteresowani nie muszą składać żadnych wniosków.
Po zakończeniu procedury każda osoba otrzyma nową decyzję. Jeśli przeliczenie dawałoby niższą kwotę, świadczenie pozostaje na dotychczasowym poziomie.
Ile osób już skorzystało?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do tej pory przeliczono 106,3 tys. świadczeń. Średnia podwyżka po przeliczeniu wynosi około 200 zł miesięcznie.
ZUS planuje zakończyć cały proces do końca marca 2026 r.
Fakty i tło sprawy
Problem tzw. czerwcowych emerytur dotyczył osób urodzonych po 1948 r., które przeszły na emeryturę w latach 2009–2019 i złożyły wniosek w czerwcu. W tym miesiącu przy obliczaniu świadczeń uwzględniano jedynie waloryzację roczną, bez dodatkowych waloryzacji kwartalnych.
W praktyce oznaczało to, że osoby składające wniosek w czerwcu otrzymywały niższe świadczenia niż ci, którzy przechodzili na emeryturę w maju czy kwietniu tego samego roku.
Nowe przepisy przewidują, że wysokość emerytury zostanie ustalona tak, jakby dana osoba przeszła na emeryturę w maju danego roku. Dzięki temu świadczenie uwzględnia korzystniejsze zasady waloryzacji.
Ustawa nie przewiduje jednak wyrównania za lata wcześniejsze. Emerytury były bowiem obliczane zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami.
Co to oznacza dla seniorów?
Osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019, nie muszą podejmować żadnych działań. Jeśli należą do uprawnionej grupy, ZUS sam przeliczy świadczenie i wyda nową decyzję.
W praktyce oznacza to stały wzrost miesięcznej wypłaty – średnio o około 200 zł. Dla wielu seniorów to istotne wsparcie domowego budżetu w 2026 r.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.