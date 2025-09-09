Nowe fakty w sprawie tragedii na S19. Sekcja zwłok Katarzyny Stoparczyk ujawnia dramatyczne szczegóły
Śledczy przekazali wyniki sekcji zwłok Katarzyny Stoparczyk – dziennikarki, której śmierć wstrząsnęła całym krajem. Zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 5 września 2025 roku na drodze ekspresowej S19 w okolicach Jeżowego na Podkarpaciu. Zderzenie dwóch samochodów osobowych pochłonęło życie dwóch osób.
Katarzyna Stoparczyk miała 55 lat. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów. Prowadziła znane audycje radiowe, pisała książki, występowała w programach telewizyjnych. Słuchacze Polskiego Radia zapamiętają ją m.in. z kultowych już „Dużych dzieci” i „Zagadkowej Niedzieli”.
Co wykazała sekcja zwłok?
Badanie przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. Jak poinformował prokurator Piotr Walkowicz z Prokuratury Rejonowej w Nisku, przyczyną śmierci dziennikarki był rozległy uraz wielonarządowy, którego doznała na skutek potężnej siły uderzenia.
Druga ofiara wypadku, mężczyzna podróżujący w tym samym aucie, zmarł na miejscu z powodu ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego. Sekcja potwierdziła również, że Katarzyna Stoparczyk miała zapięte pasy bezpieczeństwa w chwili wypadku.
Śledczy badają przyczyny tragedii
Ustalono, że kierowcą drugiego pojazdu – białej osobówki – był 61-letni Witold K. Ze względu na odniesione przez niego obrażenia, nie udało się wykonać testu trzeźwości tuż po wypadku. Próbki krwi pobrano już w szpitalu i przesłano do laboratorium. Ich analiza pozwoli ustalić, czy w chwili zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu lub innych substancji.
Do tej pory przesłuchano świadków oraz zabezpieczono pierwsze dowody z miejsca tragedii. Śledczy podkreślają, że postępowanie trwa, a każda informacja może mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn wypadku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.