Nowe informacje o działaniach Rosji. Służby wskazują na poważne ryzyko
Szwedzkie służby alarmują o rosnącej aktywności Rosji, wskazując na coraz bardziej ofensywne działania wywiadowcze i cyberzagrożenia. Służby podkreślają, że sytuacja dotyczy nie tylko Szwecji, ale całej Europy – w tym Polski, która również mierzy się z nasilającymi się próbami destabilizacji i ataków w cyberprzestrzeni.
Szwedzkie służby ostrzegają przed działaniami Rosji. Rośnie aktywność wywiadowcza
Szwedzkie służby bezpieczeństwa SAPO alarmują o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji. W najnowszym raporcie wskazano na coraz bardziej ofensywne działania wywiadowcze, obejmujące m.in. dokumentowanie obiektów chronionych i próby destabilizacji państwa w tzw. „szarej strefie”.
Według raportu obejmującego lata 2025–2026 Rosja intensyfikuje działania mające na celu zdobywanie informacji, technologii i zasobów. Szwedzkie służby podkreślają, że skala tych działań systematycznie rośnie.
Szefowa SAPO Charlotte von Essen zaznaczyła, że choć Szwecja nie doświadczyła szeroko zakrojonych aktów sabotażu, to zagrożenie wywiadowcze pozostaje wysokie. Odnotowano m.in. próby cyberataków oraz działania rozpoznawcze.
Mapowanie obiektów i działania w „szarej strefie”
Szczególne zaniepokojenie budzą informacje o tym, że rosyjscy agenci mają dokumentować i mapować obiekty chronione w Szwecji. Chodzi m.in. o infrastrukturę krytyczną oraz miejsca o znaczeniu strategicznym.
Eksperci wskazują, że zamiast bezpośredniego konfliktu militarnego Rosja może prowadzić działania poniżej progu wojny – np. zakłócać transport, systemy energetyczne czy łączność.
Dodatkowe zagrożenia ze strony innych państw
Szwedzkie służby zwracają również uwagę na aktywność Iranu i Chin. W przypadku Iranu istnieją obawy dotyczące wykorzystywania grup przestępczych do działań przeciwko instytucjom zagranicznym, w tym amerykańskim i izraelskim.
W przeszłości dochodziło już do incydentów, które zwiększają poziom czujności służb, w tym zdarzeń w pobliżu placówek dyplomatycznych.
Sytuacja w Polsce: cyberzagrożenia i bezpieczeństwo
Podobne wyzwania dotyczą także Polski. W ostatnich latach krajowe instytucje wielokrotnie informowały o rosnącej liczbie cyberataków oraz prób ingerencji w infrastrukturę krytyczną.
Z danych publikowanych przez CERT Polska oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że liczba incydentów cybernetycznych systematycznie rośnie. Ataki często mają charakter phishingowy, polegają na próbach wyłudzenia danych lub zakłócaniu działania systemów informatycznych.
Polska, jako państwo graniczne NATO i UE, jest szczególnie narażona na działania hybrydowe. Obejmują one nie tylko cyberataki, ale także próby dezinformacji oraz zakłócania funkcjonowania administracji publicznej.
Rządowe strategie bezpieczeństwa podkreślają konieczność wzmacniania odporności cyfrowej oraz współpracy międzynarodowej w zakresie reagowania na zagrożenia.
Co to oznacza dla bezpieczeństwa w Europie?
Rosnąca aktywność wywiadowcza i cybernetyczna wskazuje na zmianę charakteru zagrożeń w Europie. Coraz częściej mają one formę działań pośrednich, które nie prowadzą do otwartego konfliktu, ale mogą wpływać na stabilność państw.
W odpowiedzi kraje europejskie, w tym Szwecja i Polska, wzmacniają systemy bezpieczeństwa oraz rozwijają współpracę w ramach NATO i Unii Europejskiej.
