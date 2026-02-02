Nowe komunikaty w autobusach, tramwajach i metrze. ZTM wyjaśnia, co oznacza
Od poniedziałku pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej mogą usłyszeć nową zapowiedź w pojazdach. ZTM uruchomił pilotażowy komunikat „Możliwa kontrola biletów”, który ma charakter informacyjny i jest elementem kampanii przypominającej o zasadach podróżowania.
W warszawskich autobusach, tramwajach i metrze pojawił się nowy komunikat głosowy. Od poniedziałku na wybranych przystankach pasażerowie mogą usłyszeć zapowiedź: „Możliwa kontrola biletów”. Zarząd Transportu Miejskiego podkreśla, że to element pilotażowej kampanii informacyjnej i nie oznacza rozpoczęcia kontroli.
Co się zmienia?
Nowy komunikat jest emitowany w pojazdach warszawskiej komunikacji miejskiej zatrzymujących się na wybranych przystankach. Zapowiedź ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest sygnałem, że do pojazdu wsiadają kontrolerzy biletów.
ZTM zaznacza, że celem działania jest przypomnienie pasażerom o obowiązku posiadania ważnego biletu podczas podróży.
Fakty i tło sprawy
Kampania realizowana jest w ramach akcji „Kupujesz, Kasujesz, Podróżujesz”. To pilotażowe przedsięwzięcie, które ma zachęcać do uczciwego korzystania z transportu publicznego oraz ograniczać liczbę przejazdów bez ważnego biletu.
Jak wyjaśniają przedstawiciele ZTM, komunikat nie ma na celu budowania napięcia wśród pasażerów. Dyrekcja podkreśla, że zapowiedź ma raczej uspokajać i przypominać o prostych zasadach podróżowania komunikacją miejską.
ZTM informuje, że komunikat nie oznacza zmiany zasad kontroli biletów ani zwiększenia liczby kontroli w danym miejscu.
Komunikaty także po angielsku
Zapowiedzi są emitowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. To odpowiedź na rosnącą liczbę zagranicznych pasażerów korzystających z warszawskiej komunikacji miejskiej.
Dwujęzyczna forma ma ułatwić zrozumienie zasad przejazdu osobom, które nie posługują się językiem polskim, a jednocześnie przypomnieć im o konieczności posiadania ważnego biletu.
Pilotaż i dalsze decyzje
Na obecnym etapie komunikaty pojawiają się tylko na wybranych przystankach. ZTM zapowiada, że pilotaż będzie analizowany, a decyzje o ewentualnym rozszerzeniu akcji zapadną po ocenie jej skuteczności.
Urzędnicy podkreślają, że kampania ma charakter informacyjny i edukacyjny, a jej celem jest poprawa komfortu podróży oraz jasna komunikacja z pasażerami.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla pasażerów oznacza to przypomnienie o konieczności zakupu i skasowania biletu przed podróżą. Nowy komunikat nie zapowiada kontroli i nie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Warto jednak pamiętać, że posiadanie ważnego biletu pozwala uniknąć stresu i podróżować komunikacją miejską bez obaw.
