Nowe kontrole L4 od 13 kwietnia. Jedna decyzja i tracisz zasiłek
Od 13 kwietnia zmieniają się zasady kontroli zwolnień lekarskich. ZUS precyzuje, jakie zachowania mogą skutkować utratą zasiłku chorobowego, a nowe przepisy dają kontrolerom szersze możliwości sprawdzania, czy L4 jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Nowe przepisy dotyczące kontroli zwolnień lekarskich
Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Reforma jest rozłożona w czasie i obejmuje zarówno kwestie wystawiania zwolnień lekarskich, jak i ich późniejszej kontroli.
Od stycznia obowiązują już przepisy dotyczące zasad orzekania o niezdolności do pracy. Kolejny etap, który zaczyna się 13 kwietnia, koncentruje się na kontroli prawidłowego wykorzystywania zwolnień.
Ostateczne elementy reformy mają wejść w życie w 2027 roku.
Za co można stracić zasiłek chorobowy
ZUS jasno wskazuje, że prawo do zasiłku może zostać utracone za cały okres zwolnienia. Dotyczy to dwóch głównych sytuacji.
Pierwsza to wykonywanie pracy zarobkowej w czasie L4. Nie ma znaczenia forma zatrudnienia ani rodzaj umowy – każda aktywność przynosząca dochód może zostać uznana za naruszenie przepisów.
Druga sytuacja to podejmowanie aktywności niezgodnej z celem zwolnienia. Chodzi o działania, które mogą opóźniać powrót do zdrowia lub utrudniać proces leczenia.
Co oznacza „praca zarobkowa” według nowych zasad
Nowe przepisy doprecyzowują, że pracą zarobkową jest każda czynność wykonywana w celu osiągnięcia dochodu, niezależnie od jej charakteru prawnego.
Wyjątkiem są tzw. czynności incydentalne. Mogą one być dopuszczalne, jeśli wynikają z nagłej sytuacji i nie są wykonywane na polecenie pracodawcy. Ich zakres jest jednak ograniczony i każdorazowo oceniany indywidualnie.
Jak rozumieć aktywność niezgodną z celem zwolnienia
Aktywność niezgodna z celem L4 to taka, która utrudnia leczenie lub wydłuża rekonwalescencję. Nie chodzi jednak o całkowity zakaz wychodzenia z domu.
ZUS podkreśla, że codzienne czynności, takie jak podstawowe zakupy czy krótki spacer, nie są automatycznie traktowane jako naruszenie. Kluczowe znaczenie ma charakter zwolnienia oraz stan zdrowia osoby ubezpieczonej.
Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie, z uwzględnieniem zaleceń lekarza.
Nowe uprawnienia kontrolerów ZUS
Zmiany obejmują również sposób przeprowadzania kontroli. Kontrolerzy zyskują jasno określone uprawnienia i obowiązki.
Będą mogli m.in.:
– wylegitymować osobę kontrolowaną w celu potwierdzenia tożsamości,
– wejść do miejsca, w którym przebywa osoba na zwolnieniu,
– zbierać informacje od ubezpieczonego, pracodawcy oraz lekarza.
Jednocześnie określono także obowiązki osób kontrolowanych, w tym konieczność współpracy podczas kontroli.
Kontrole także po zakończeniu ubezpieczenia
ZUS zachowuje prawo do kontroli również po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że nawet po zakończeniu zatrudnienia możliwe jest sprawdzenie, czy zwolnienie było wykorzystywane prawidłowo.
W przypadku zasiłku opiekuńczego kontrola może obejmować także sytuację rodzinną, w tym ustalenie, czy inne osoby mogły zapewnić opiekę.
Zmiany w orzecznictwie lekarskim ZUS
Reforma obejmuje również organizację orzecznictwa lekarskiego. W przyszłości większą rolę mają odgrywać nie tylko lekarze orzecznicy, ale także inni specjaliści.
Po zmianach orzeczenia w określonych sprawach będą mogli wydawać m.in.:
– specjaliści fizjoterapii,
– pielęgniarki,
– lekarze bez specjalizacji, ale z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.
Celem tych zmian jest zwiększenie dostępności systemu i usprawnienie procedur.
Co to oznacza dla pracowników
Nowe przepisy oznaczają większą precyzję, ale także większą odpowiedzialność po stronie osób korzystających ze zwolnień lekarskich.
Najważniejsze zasady pozostają niezmienne:
– zwolnienie lekarskie służy leczeniu,
– każda aktywność powinna być zgodna z jego celem,
– podejmowanie pracy zarobkowej w tym czasie jest zabronione.
W praktyce oznacza to konieczność ostrożnego podejścia do wszelkich działań podczas L4.
Zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich mają uporządkować zasady kontroli i wyeliminować nadużycia. ZUS zyskuje większe możliwości sprawdzania, czy zwolnienia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracowników kluczowe jest przestrzeganie zaleceń lekarskich i unikanie działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z celem zwolnienia. W przeciwnym razie można stracić prawo do zasiłku chorobowego.
