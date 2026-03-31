Nowe limity cen paliw od środy. Sprawdź, ile maksymalnie zapłacisz za benzynę i diesel
Od środy wchodzą w życie nowe maksymalne ceny paliw w Polsce. To decyzja, która bezpośrednio wpłynie na kierowców i codzienne wydatki milionów osób. Rząd wprowadza mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen na stacjach i ustabilizować rynek.
Co się zmienia od środy
Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii, ustalone zostały górne limity cen paliw:
• benzyna 95: maksymalnie 6,21 zł za litr
• benzyna 98: maksymalnie 6,81 zł za litr
• olej napędowy: maksymalnie 7,66 zł za litr
To oznacza, że żadna stacja paliw nie będzie mogła przekroczyć tych poziomów.
Dodatkowo wprowadzono zasadę, że ceny maksymalne będą ustalane codziennie. Minister energii ma reagować na bieżąco na sytuację rynkową i aktualizować limity w zależności od zmian na rynku ropy.
Jak ustalana jest cena paliwa
Nowe przepisy wprowadzają konkretny model wyliczania ceny maksymalnej. Składają się na nią:
• średnia cena hurtowa paliw w Polsce
• akcyza
• opłata paliwowa
• marża sprzedażowa (do 0,30 zł za litr)
• podatek VAT
To oznacza, że ceny nie są ustalane „uznaniowo”, tylko wynikają z konkretnego wzoru opartego na realnych kosztach.
Podatki nadal obniżone
Rząd utrzymuje czasowe obniżki podatków:
• niższa akcyza na paliwa
• VAT obniżony do 8 procent
Te rozwiązania mają obowiązywać jeszcze przez określony czas i są jednym z głównych powodów, dla których ceny nie rosną szybciej.
Fakty i kontekst rynkowy
Jeszcze dzień przed zmianą ceny maksymalne były nieco niższe. Przykładowo:
• benzyna 95: około 6,16 zł
• benzyna 98: około 6,76 zł
• diesel: około 7,60 zł
Nowe limity oznaczają więc lekką korektę w górę, ale nadal mieszczą się w kontrolowanych widełkach.
Minister energii zapowiedział, że decyzje będą podejmowane na bieżąco, a sytuacja na rynku analizowana każdego.
Dla kierowców to przede wszystkim większa przewidywalność. Wiesz, ile maksymalnie możesz zapłacić i nie grożą nagłe, niekontrolowane skoki cen na stacjach.
Z drugiej strony warto pamiętać:
• ceny mogą się zmieniać codziennie
• limity mogą rosnąć lub spadać
• różnice między stacjami nadal będą istnieć
Jeśli tankujesz regularnie, opłaca się śledzić komunikaty i reagować na zmiany.
Nowy system maksymalnych cen paliw to próba stabilizacji rynku i ochrony kierowców przed gwałtownymi podwyżkami. Kluczowe będą jednak kolejne decyzje ministra energii oraz sytuacja na globalnych rynkach.
Sprawdź ceny na swojej stacji i obserwuj zmiany. To może realnie wpłynąć na Twój domowy budżet.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.