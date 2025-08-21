Nowe limity i kontrole ZUS to dramat tysięcy seniorów! Skandal w przepisach!

Dramatyczna zmiana dla emerytów i rencistów! ZUS dostaje nowe prawo, które może uderzyć w seniorów. To, co miało być ułatwieniem, może okazać się pułapką. ZUS szykuje przepisy, które pozwolą żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nie tylko za ostatni rok, lecz aż za trzy lata wstecz.

Choć projekt przedstawiany jest jako deregulacja i odciążenie seniorów od formalności, w praktyce może oznaczać ogromne straty finansowe dla wielu emerytów i rencistów.

Dorabiasz do emerytury? Od czerwca wchodzą nowe limity

Od 1 czerwca 2025 roku wchodzą w życie nowe, znacznie ściślejsze limity dorabiania. Emeryci i renciści, którzy jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego, będą musieli szczególnie uważać na wysokość swoich przychodów. Pod uwagę brany jest każdy legalny dochód – również z działalności gospodarczej czy pracy za granicą. Wliczane są także zasiłki chorobowe czy macierzyńskie. Jedynym wyjątkiem pozostają honoraria z działalności artystycznej i twórczej.

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), mogą pracować bez ograniczeń – ale tylko pod warunkiem, że nie kontynuują zatrudnienia u tego samego pracodawcy, co przed przejściem na emeryturę. W przeciwnym razie ich świadczenia zostaną zawieszone.

Konkretne progi – przekroczysz, stracisz świadczenie

Od czerwca 2025 obowiązują jasne granice:

  • Zmniejszenie świadczenia przy dochodzie między 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia (od 6273,60 zł do 11 651 zł).
  • Całkowite zawieszenie świadczenia przy dochodzie powyżej 130% średniej pensji (od 11 651 zł miesięcznie).

ZUS będzie obniżał świadczenia o kwotę przekroczenia limitu, a w przypadku jego znacznego przekroczenia – po prostu wstrzyma wypłatę.

Koniec obowiązkowych zgłoszeń i nowe ryzyko

Do tej pory seniorzy musieli co roku składać zaświadczenie o wysokości przychodów. Dzięki temu ZUS rozliczał świadczenia i ewentualne nadpłaty za jeden rok. Nowy projekt likwiduje ten obowiązek, co z jednej strony upraszcza procedury, ale z drugiej otwiera furtkę dla dużo bardziej dotkliwych konsekwencji. Jeśli ZUS odkryje nieprawidłowości, będzie mógł domagać się zwrotu pieniędzy aż z trzech lat wstecz. W praktyce oznacza to, że wielu emerytów i rencistów może otrzymać wezwanie do oddania znacznych sum.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, czekają cię większe obowiązki samokontroli. Brak corocznych zgłoszeń nie zwalnia z odpowiedzialności – przeciwnie, sprawia, że ryzyko nagłego wezwania do zwrotu kilkudziesięciu tysięcy złotych staje się realne. Dla wielu seniorów może to oznaczać poważne kłopoty finansowe.

Przyszłość ustawy

Projekt jest na etapie wstępnych założeń i trafi pod obrady Rady Ministrów w trzecim kwartale 2025 roku. Być może pojawią się poprawki łagodzące skutki dla emerytów i rencistów, ale jedno jest pewne – wkrótce system rozliczania dorabiania do świadczeń zmieni się diametralnie. Seniorzy powinni bacznie śledzić dalsze prace legislacyjne, by nie dać się zaskoczyć nowym zasadom.

 

 

