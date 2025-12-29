Nowe limity od 1 stycznia 2026. Tyle wolno dorobić bez rejestracji działalności
Od 1 stycznia 2026 roku zmienią się zasady dorabiania bez zakładania firmy. Wraz z wyższą płacą minimalną wzrośnie limit przychodów w działalności nierejestrowanej, a nowy sposób liczenia progu sprawi, że wiele osób będzie mogło legalnie zarobić więcej – bez ZUS i bez formalności.
Co to jest działalność nierejestrowana
Działalność nierejestrowana, nazywana też nieewidencjonowaną, pozwala osobom fizycznym prowadzić drobną aktywność zarobkową bez wpisu do CEIDG. Nie trzeba wtedy zakładać firmy ani płacić składek na ZUS. Warunek jest jeden – nie można przekroczyć określonego limitu przychodu oraz nie można prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.
Rozwiązanie to jest popularne wśród osób dorabiających okazjonalnie, sezonowo lub sprzedających rękodzieło, usługi drobne czy produkty na niewielką skalę.
Ile można zarobić w 2025 roku
Do końca 2025 roku limit działalności nierejestrowanej liczony jest miesięcznie. Wynosi on 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Przy płacy minimalnej 4666 zł brutto oznacza to maksymalnie 3499,50 zł przychodu miesięcznie. W skali roku daje to 41 994 zł, które można zarobić legalnie bez firmy i bez składek ZUS.
Nowy limit działalności nierejestrowanej w 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4806 zł brutto. To automatycznie podnosi dopuszczalny poziom przychodów.
Przy starych zasadach miesięcznych limit wynosiłby 3604,50 zł. Jednak to nie wszystko. Od 2026 roku wchodzi w życie ważna zmiana w przepisach.
Zmiana zasad: limit kwartalny zamiast miesięcznego
Nowelizacja ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadza nowy sposób liczenia limitu. Zamiast progu miesięcznego obowiązywać będzie limit kwartalny.
Od 2026 roku działalność nierejestrowana będzie dopuszczalna, jeśli przychód w żadnym kwartale nie przekroczy 225 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Przy płacy minimalnej 4806 zł oznacza to maksymalnie 10 813,50 zł przychodu na kwartał. W skali roku daje to ponad 43 tys. zł bez firmy i ZUS.
Dlaczego ta zmiana jest ważna
Nowe przepisy szczególnie skorzystają osobom, które zarabiają nierównomiernie. Chodzi m.in. o handel sezonowy, okazjonalne zlecenia czy sprzedaż świąteczną.
Przy limicie kwartalnym można w jednym miesiącu zarobić więcej, o ile w całym kwartale nie zostanie przekroczony próg. To duże ułatwienie w porównaniu z dotychczasowym sztywnym limitem miesięcznym.
Co grozi za przekroczenie limitu
Jeśli przychód przekroczy dopuszczalny limit kwartalny, działalność automatycznie staje się działalnością gospodarczą. Od tego momentu trzeba ją zarejestrować w ciągu 7 dni.
Brak rejestracji nie chroni przed konsekwencjami. ZUS może naliczyć zaległe składki, a skarbówka uznać przychody za osiągnięte w ramach działalności gospodarczej.
Co to oznacza w praktyce dla dorabiających
Zmiany od 2026 roku oznaczają większą elastyczność i wyższe limity. Dla wielu osób to możliwość bezpiecznego dorabiania bez kosztów stałych i formalności.
Trzeba jednak pilnować przychodów i dokładnie liczyć kwoty w ujęciu kwartalnym. Przekroczenie limitu, nawet nieświadome, może oznaczać obowiązek założenia firmy i zapłaty składek.
Działalność nierejestrowana pozostaje prostym rozwiązaniem, ale w 2026 roku wymaga jeszcze większej uwagi.
