Nowe limity w bankomatach od 1 lipca 2026. Sprawdź, ile wypłacisz i czy dotyczy to Twojej karty
Od 1 lipca 2026 roku zmienią się zasady wypłat gotówki w części bankomatów w Polsce. Euronet zapowiedział obniżenie maksymalnej kwoty jednorazowej transakcji. To ważna informacja dla osób, które regularnie wypłacają większe sumy.
Co się zmienia
Operator sieci Euronet poinformował, że od 1 lipca 2026 roku maksymalna kwota pojedynczej wypłaty w jego bankomatach będzie wynosić 200 zł. Obecnie limit ten sięga 800 zł w ramach jednej transakcji.
Zmiana dotyczy jednorazowej operacji. Oznacza to, że aby wypłacić wyższą kwotę, klient będzie musiał wykonać kilka kolejnych transakcji.
Dlaczego operator wprowadza ograniczenia
Euronet tłumaczy decyzję rosnącymi kosztami funkcjonowania oraz koniecznością ograniczenia strat. Według operatora obecny model rozliczeń w ramach Polskiego Standardu Płatności nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania infrastruktury i świadczenia usług.
W praktyce chodzi o opłaty interchange oraz sposób rozliczania wypłat kartami różnych banków. Przy rosnących kosztach serwisowania urządzeń, obsługi gotówki i bezpieczeństwa operator wskazuje na potrzebę dostosowania warunków działania do realiów rynkowych.
Jak może to wpłynąć na klientów
Obniżenie limitu do 200 zł oznacza, że wypłata np. 1000 zł będzie wymagała wykonania pięciu osobnych operacji. W zależności od taryfy banku może to oznaczać naliczenie kilku prowizji, jeśli dana karta nie oferuje darmowych wypłat w tej sieci.
Zmiana może być szczególnie odczuwalna w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do innych bankomatów jest ograniczony, a Euronet bywa jedynym operatorem.
Nie wiadomo jeszcze, czy podobne kroki podejmą inni operatorzy bankomatów w Polsce.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli regularnie wypłacasz większe kwoty gotówki, sprawdź już teraz, jakie masz limity w swoim banku i czy korzystasz głównie z bankomatów Euronet.
Warto też zweryfikować tabelę opłat i prowizji. Przy kilku transakcjach pod rząd koszty mogą wzrosnąć. Alternatywą może być wypłata gotówki w oddziale banku lub w bankomatach należących bezpośrednio do Twojej instytucji finansowej.
To także dobry moment, by rozważyć większe wykorzystanie płatności bezgotówkowych, jeśli masz taką możliwość.
Podsumowanie
Od 1 lipca 2026 roku w bankomatach Euronet maksymalna jednorazowa wypłata ma wynosić 200 zł zamiast dotychczasowych 800 zł. Operator uzasadnia decyzję rosnącymi kosztami i nieopłacalnym systemem rozliczeń.
Dla klientów oznacza to konieczność wykonywania większej liczby transakcji przy wypłacie wyższych kwot. Warto wcześniej sprawdzić warunki swojego konta i przygotować się na nadchodzące zmiany.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.