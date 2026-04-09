Nowe limity wypłat gotówki już obowiązują. Tego nie wypłacisz tak jak wcześniej
Coraz więcej osób zauważa, że dostęp do gotówki przestaje być tak prosty jak jeszcze kilka lat temu. Zmiany wprowadzane przez banki i operatorów bankomatów sprawiają, że wypłata pieniędzy podlega nowym zasadom, a niektóre ograniczenia obowiązują już teraz. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy wypłat realizowanych za pomocą kodu BLIK. W części bankomatów wprowadzono limit, który znacząco obniża maksymalną jednorazową kwotę. W praktyce oznacza to, że nie da się już wypłacić większych sum w taki sposób jak wcześniej, a użytkownicy muszą liczyć się z koniecznością wykonywania kilku operacji lub korzystania z innych metod.\
Zmiana nie wynika z decyzji rządu, lecz z kalkulacji operatorów bankomatów. Obsługa wypłat gotówki generuje koszty, które w wielu przypadkach przewyższają opłaty pobierane od transakcji. W efekcie część firm zdecydowała się ograniczyć dostępność tej usługi, aby zmniejszyć straty.
To jednak tylko fragment szerszego trendu. W Polsce od lat obowiązują limity w obrocie gotówką dla przedsiębiorców, a coraz więcej regulacji pojawia się również na poziomie całej Unii Europejskiej. W najbliższych latach planowane są kolejne zmiany, które mają ograniczyć duże transakcje gotówkowe i zwiększyć kontrolę nad przepływem pieniędzy.
Już dziś w niektórych krajach Europy wypłata większych kwot wymaga wcześniejszego zgłoszenia lub spełnienia dodatkowych formalności. Wszystko wskazuje na to, że podobny kierunek zmian będzie widoczny także w Polsce, choć na razie dotyczy on głównie wybranych sytuacji i narzędzi płatniczych.
Nie oznacza to jednak całkowitego końca gotówki. Wciąż można korzystać z bankomatów należących do banków, gdzie limity są wyższe i bardziej elastyczne. Problem pojawia się głównie w przypadku konkretnych sieci i określonych form wypłat.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli korzystasz z bankomatów, szczególnie z kodów BLIK, warto sprawdzić obowiązujące limity przed wypłatą. W przeciwnym razie możesz spotkać się z sytuacją, w której nie wypłacisz potrzebnej kwoty za jednym razem.
Zmiany pokazują jedno – dostęp do gotówki stopniowo się kurczy, a system finansowy coraz wyraźniej przesuwa się w stronę płatności bezgotówkowych. Dla wielu osób to wygoda, ale dla innych sygnał, że warto przygotować się na nowe zasady korzystania z własnych pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.