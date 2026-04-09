Nowe limity wypłat gotówki już obowiązują. Tego nie wypłacisz tak jak wcześniej

9 kwietnia 2026 23:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Coraz więcej osób zauważa, że dostęp do gotówki przestaje być tak prosty jak jeszcze kilka lat temu. Zmiany wprowadzane przez banki i operatorów bankomatów sprawiają, że wypłata pieniędzy podlega nowym zasadom, a niektóre ograniczenia obowiązują już teraz.  Jedna z najważniejszych zmian dotyczy wypłat realizowanych za pomocą kodu BLIK. W części bankomatów wprowadzono limit, który znacząco obniża maksymalną jednorazową kwotę. W praktyce oznacza to, że nie da się już wypłacić większych sum w taki sposób jak wcześniej, a użytkownicy muszą liczyć się z koniecznością wykonywania kilku operacji lub korzystania z innych metod.\

Fot. Warszawa w Pigułce

Zmiana nie wynika z decyzji rządu, lecz z kalkulacji operatorów bankomatów. Obsługa wypłat gotówki generuje koszty, które w wielu przypadkach przewyższają opłaty pobierane od transakcji. W efekcie część firm zdecydowała się ograniczyć dostępność tej usługi, aby zmniejszyć straty.

To jednak tylko fragment szerszego trendu. W Polsce od lat obowiązują limity w obrocie gotówką dla przedsiębiorców, a coraz więcej regulacji pojawia się również na poziomie całej Unii Europejskiej. W najbliższych latach planowane są kolejne zmiany, które mają ograniczyć duże transakcje gotówkowe i zwiększyć kontrolę nad przepływem pieniędzy.

Już dziś w niektórych krajach Europy wypłata większych kwot wymaga wcześniejszego zgłoszenia lub spełnienia dodatkowych formalności. Wszystko wskazuje na to, że podobny kierunek zmian będzie widoczny także w Polsce, choć na razie dotyczy on głównie wybranych sytuacji i narzędzi płatniczych.

Nie oznacza to jednak całkowitego końca gotówki. Wciąż można korzystać z bankomatów należących do banków, gdzie limity są wyższe i bardziej elastyczne. Problem pojawia się głównie w przypadku konkretnych sieci i określonych form wypłat.

Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli korzystasz z bankomatów, szczególnie z kodów BLIK, warto sprawdzić obowiązujące limity przed wypłatą. W przeciwnym razie możesz spotkać się z sytuacją, w której nie wypłacisz potrzebnej kwoty za jednym razem.

Zmiany pokazują jedno – dostęp do gotówki stopniowo się kurczy, a system finansowy coraz wyraźniej przesuwa się w stronę płatności bezgotówkowych. Dla wielu osób to wygoda, ale dla innych sygnał, że warto przygotować się na nowe zasady korzystania z własnych pieniędzy.

