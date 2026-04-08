Nowe limity wypłat gotówki. Tego nie wypłacisz już tak łatwo z bankomatu
Coraz więcej zmian w systemie finansowym sprawia, że dostęp do gotówki przestaje być tak swobodny jak jeszcze kilka lat temu. Choć nie oznacza to całkowitego końca wypłat z bankomatów, nowe ograniczenia zaczynają być coraz bardziej odczuwalne dla klientów. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy wypłat realizowanych popularnym kodem BLIK. W części bankomatów wprowadzono limit jednorazowej wypłaty na poziomie zaledwie 200 zł. Oznacza to, że osoby przyzwyczajone do szybkiego pobierania większych kwot muszą wykonywać kilka operacji lub szukać innych urządzeń, które oferują wyższe limity.
Powód wprowadzenia ograniczeń jest prosty i związany z kosztami. Operatorzy bankomatów od dawna sygnalizują, że obsługa wypłat, szczególnie realizowanych w ten sposób, jest dla nich coraz mniej opłacalna. Nowe limity mają ograniczyć straty i dostosować system do realiów rynku.
Warto jednak podkreślić, że zmiany nie dotyczą wszystkich bankomatów. W wielu urządzeniach należących do banków nadal można wypłacać większe kwoty na standardowych zasadach. Różnice między sieciami stają się jednak coraz bardziej widoczne i wymagają od użytkowników większej uwagi.
Równolegle w całej Europie obserwowany jest trend stopniowego ograniczania obrotu gotówkowego. W przypadku firm już obowiązują konkretne limity płatności gotówką, a w kolejnych latach podobne regulacje mogą objąć także osoby prywatne w szerszym zakresie. Celem tych działań jest przede wszystkim zwiększenie kontroli nad przepływem pieniędzy i ograniczenie szarej strefy.
W niektórych krajach wypłata większej gotówki wymaga już wcześniejszego zgłoszenia lub spełnienia dodatkowych formalności. Choć w Polsce takie rozwiązania nie są jeszcze powszechne, kierunek zmian jest wyraźny i wpisuje się w europejskie regulacje.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli korzystasz z bankomatów, szczególnie z wypłat BLIKIEM, możesz natknąć się na nowe ograniczenia. Warto wcześniej sprawdzić limity w danym urządzeniu lub skorzystać z bankomatów swojego banku, gdzie warunki są zazwyczaj korzystniejsze.
Zmiany nie oznaczają jeszcze końca gotówki, ale pokazują, że dostęp do niej będzie stopniowo bardziej kontrolowany. W praktyce oznacza to konieczność większego planowania wypłat i przyzwyczajenia się do nowych zasad.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.