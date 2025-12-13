Nowe limity ZUS od grudnia. Sprawdź, ile możesz dorobić bez utraty świadczenia
Nowe limity dorabiania zmieniają zasady pracy dla emerytów i rencistów. Od grudnia 2025 r. świadczeniobiorcy mogą zarabiać więcej, zanim ZUS obniży lub zawiesi wypłaty. Ten poradnik wyjaśnia, jak działają limity, kogo obowiązują i na co trzeba uważać.
Co się zmienia?
Od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. obowiązują wyższe progi przychodu. To dobra wiadomość dla osób dorabiających, ale dotyczy tylko tych, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. W ich przypadku przekroczenie wyższych kwot nadal wiąże się z konsekwencjami finansowymi. ZUS podkreśla, że limity zmieniają się co kwartał, dlatego warto je regularnie monitorować.
Fakty i tło sprawy
ZUS ogłosił, że tzw. bezpieczny próg zarobków wzrósł do 6 140,20 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To granica, której przekroczenie nie obniży świadczenia.
Górny próg wynosi teraz 11 403,30 zł brutto. Po jego przekroczeniu ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia w danym miesiącu.
Jeśli zarobki mieszczą się między tymi wartościami, ZUS ma możliwość zmniejszenia świadczenia. Maksymalna obniżka to 939,61 zł przy emeryturze lub rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł przy częściowej niezdolności oraz 798,72 zł przy rencie rodzinnej wypłacanej jednej osobie. Kwoty te obowiązują do końca lutego 2026 r.
Warto pamiętać, że nie wszyscy podlegają limitom. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą pracować bez ograniczeń, chyba że ZUS podwyższył im świadczenie do minimum. Z limitów zwolnione są także niektóre grupy rentowe, m.in. inwalidzi wojenni lub wojskowi.
Co to oznacza dla czytelnika?
Osoby dorabiające do emerytury lub renty zyskają większą swobodę finansową, ale muszą kontrolować swoje miesięczne przychody. Warto zaplanować pracę tak, aby nie przekroczyć progu, który obniży świadczenie lub całkowicie je zawiesi. To szczególnie ważne dla tych, którzy pracują nieregularnie lub otrzymują premie.
ZUS przypomina, że limity obowiązują tylko przez trzy miesiące. Kolejna zmiana nastąpi w marcu 2026 r., co może ponownie wpłynąć na wysokość bezpiecznych zarobków.
Wyższe limity dorabiania pozwalają emerytom i rencistom zarobić więcej bez ryzyka utraty świadczenia. Nadal obowiązuje jednak zasada, że przekroczenie górnych progów może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty. Przejrzyste planowanie przychodu i regularne sprawdzanie limitów to najlepszy sposób, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.