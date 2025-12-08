Nowe młodzieżowe słowo roku 2025 podbija sieć. Takiego wyboru nikt się nie spodziewał
Wyrażenie szponcić zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2025, podbijając głosy internautów i pokazując, że język młodych wciąż zaskakuje swoją kreatywnością. Słowo, które może oznaczać zarówno dezaprobatę, jak i zachwyt, trafiło na szczyt plebiscytu PWN, ujawniając różnorodność współczesnego slangu.
Poznaliśmy Młodzieżowe Słowo Roku 2025. „Szponcić” podbiło internet i język młodych
Wyrażenie „szponcić / szpont” zostało oficjalnie Młodzieżowym Słowem Roku 2025. Internauci wybrali je spośród kilku tysięcy zgłoszeń, a PWN — organizator plebiscytu — ogłosił wyniki podczas gali w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Słowo, które wielu zaskoczyło swoim zwycięstwem, ma dwa zupełnie odmienne oblicza: może oznaczać zarówno dezaprobatę, jak i… podziw.
Co się zmienia?
„Szponcić” pojawia się w języku młodych coraz częściej — i to w różnych sytuacjach. Używa się go, gdy ktoś robi coś niewłaściwego, cwaniakuje lub przesadza, ale też wtedy, gdy zachowuje się odważnie, organizuje coś szalonego albo po prostu imponuje innym. Ten podwójny charakter sprawił, że słowo błyskawicznie rozlało się po mediach społecznościowych. Z kolei „szpont” — rzeczownik związany ze zwycięskim czasownikiem — może odnosić się do triku, zamieszania, błędu czy efektownego działania.
Fakty i tło sprawy
Tegoroczna edycja plebiscytu PWN była wyjątkowa — jubileuszowa, dziesiąta. Organizatorzy podkreślają, że konkurs nie ma na celu wyboru najnowszego słowa w słowniku młodych, lecz tego, które najlepiej oddaje ducha czasu. W 2023 roku zwyciężyło „sigma”, rok później jury nagrodziło „czemó”. Teraz przyszła kolej na wyrażenie mocno zakorzenione w miejskim slangu, które pojawiało się niegdyś nawet w gwarach przestępczych.
Co to oznacza dla czytelnika?
Młodzieżowe Słowo Roku nie tylko pokazuje, jak zmienia się język młodych, ale też jak dynamicznie reaguje on na popkulturę i komunikację w sieci. Popularność „szponcić” to sygnał, że młodzi użytkownicy języka coraz częściej sięgają po słowa wieloznaczne, ironiczne i nacechowane emocjonalnie. To także narzędzie, które pozwala im wyrazić sprzeczne uczucia jednym krótkim komunikatem.
„Szponcić” zostało słowem roku nie bez powodu — jest energiczne, elastyczne i pełne językowej zabawy. Takie, jak współczesna komunikacja młodych. Plebiscyt PWN po raz kolejny pokazał, że język zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, a jego kierunek wyznaczają przede wszystkim ci, którzy najintensywniej korzystają z mediów społecznościowych.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.