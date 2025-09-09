Nowe narzędzia fiskusa. Tak łatwo namierzą firmy zaniżające dochody!
Skarbówka ostro bierze się za ceny transferowe. Ministerstwo Finansów i prezydent zapowiadają wzmożone kontrole, wyższe sankcje i obowiązkowe audyty dla największych podatników, a eksperci ostrzegają, że fiskus nie odpuści także mniejszym firmom.
Ceny transferowe pod lupą fiskusa. Kontrole obejmą coraz więcej firm
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa jednoznacznie wskazują, że ceny transferowe stają się jednym z kluczowych obszarów kontroli podatkowych. Na celowniku znajdą się nie tylko największe korporacje, ale także mniejsze przedsiębiorstwa, które do tej pory często uchodziły uwadze fiskusa. Eksperci ostrzegają, że intensywność działań będzie rosnąć, a przedsiębiorcy muszą zadbać o bieżącą dokumentację.
Zapowiedzi resortu i nowe struktury w KAS
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz szef KAS Marcin Łoboda poinformowali, że kontrole zostaną przekierowane na obszar cen transferowych w celu ograniczenia agresywnej optymalizacji podatkowej. Powstał Zespół ds. Zwalczania Agresywnego Planowania Podatkowego oraz Centrum Kompetencyjne KAS w Krakowie, które mają analizować dane i wskazywać obszary największego ryzyka.
Według ministra, tylko w 2024 roku wartość tzw. doszacowanego dochodu wzrosła niemal o 100 proc., a w pierwszym półroczu 2025 roku wykryte zaniżenia podatku były o 30 proc. wyższe niż w całym 2023 roku.
Inicjatywa prezydenta i wyższe sankcje
Prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie projekt ustawy, która ma zwiększyć ściągalność podatku dochodowego i ograniczyć wyprowadzanie zysków z Polski. Najwięksi podatnicy – ci, którzy osiągają średniorocznie ponad 5 mld zł przychodów – mieliby podlegać obowiązkowej, cyklicznej kontroli cen transferowych. Projekt zakłada także podniesienie dodatkowego zobowiązania podatkowego do co najmniej 20 proc. kwoty zaniżonego dochodu (zamiast obecnych 10 proc.).
Kontrole dla dużych i małych podatników
Jak podkreśla Jacek Bajger z KPMG, nowe narzędzia analityczne pozwalają KAS analizować tysiące plików JPK-CIT i faktur z KSeF, co oznacza, że pod lupę trafią również mniejsze firmy. Duże podmioty muszą liczyć się z kompleksowymi kontrolami, a mniejsze – z precyzyjnymi działaniami opartymi na analizie danych.
Według ekspertów działania rządu i prezydenta, choć formalnie odrębne, mają wspólny cel – ograniczenie transferu zysków i zwiększenie skuteczności fiskusa.
TSUE zmienia podejście do korekt
Nowym wyzwaniem jest też najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Arcomet Towercranes (C-726/23). TSUE orzekł, że korekta cen transferowych między podmiotami powiązanymi podlega VAT. To przełom, bo dotąd organy podatkowe i sądy przyjmowały, że takie korekty nie wpływają na podstawę opodatkowania VAT.
Magdalena Jaworska, doradczyni podatkowa z Quidea, przewiduje, że orzeczenie może zachęcić fiskusa do intensywniejszego badania rozliczeń wewnątrzgrupowych. W połączeniu z wejściem w życie KSeF i JPK CIT otwiera to przed organami skarbowymi zupełnie nowe możliwości analityczne.
Dokumentacja w centrum uwagi
Eksperci są zgodni – przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację cen transferowych na bieżąco. Jak ostrzega Łukasz Szula, doradca podatkowy, odkładanie przygotowania analiz i dokumentów do końca terminu stwarza ryzyko, że ewentualnych błędów nie da się już naprawić. Kontrole obejmą okresy rozliczeniowe, a brak aktualnych dokumentów może oznaczać poważne konsekwencje finansowe.
Największe ryzyko dla spółek ze stratami
Według Dawida Misiaka z NGL Tax, fiskus szczególnie przygląda się firmom osiągającym niskie dochody albo notującym wieloletnie straty. Choć powołanie nowego zespołu w MF nie zrewolucjonizuje systemu, to istniejące już narzędzia – dokumentacja, raporty TPR czy klauzule antyabuzywne – dają urzędnikom szerokie możliwości działania. Problemem może być raczej brak odpowiedniej liczby specjalistów w urzędach skarbowych, zdolnych do prowadzenia szczegółowych postępowań.
Co dalej?
Wszystko wskazuje na to, że ceny transferowe pozostaną jednym z najważniejszych tematów podatkowych w najbliższych latach. Intensyfikacja kontroli, nowe orzecznictwo TSUE i wprowadzane narzędzia cyfrowe oznaczają, że zarówno duże koncerny, jak i mniejsze firmy muszą traktować tę kwestię priorytetowo.
