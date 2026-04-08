Nowe oceny w szkołach. MEN wprowadza zmiany, które odczuje każdy uczeń
Od września 2026 roku w szkołach pojawi się nowe podejście do oceniania uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza ocenę funkcjonalną, która ma pomóc lepiej zrozumieć potrzeby dzieci i sposób ich funkcjonowania w środowisku szkolnym.
Nowe rozwiązanie zakłada odejście od skupienia wyłącznie na wynikach w nauce. Ocena funkcjonalna będzie uwzględniać także codzienne funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, w tym relacje z rówieśnikami i sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach. Zmiana obejmie przede wszystkim proces wydawania orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ocena funkcjonalna stanie się obowiązkowym elementem poprzedzającym takie decyzje. MEN podkreśla, że nowe podejście ma uporządkować działania, które już teraz są stosowane przez nauczycieli, ale często w sposób nieformalny.
Fakty i tło sprawy
W szkołach od lat prowadzi się obserwację uczniów, jednak nie zawsze ma ona jednolitą formę. Nowy system ma wprowadzić większą spójność i ułatwić analizę potrzeb dzieci. Ocena funkcjonalna obejmie zarówno aspekty edukacyjne, jak i społeczne. Nauczyciele będą mogli uwzględniać m.in. trudności w relacjach, sposób komunikacji czy zachowanie w grupie.
Resort edukacji wskazuje, że dzięki temu możliwe będzie szybsze reagowanie na problemy. Przykładowo, w przypadku trudności w integracji z klasą, szkoła będzie mogła wdrożyć odpowiednie działania wspierające. Wprowadzenie zmian było pierwotnie planowane wcześniej, jednak ostatecznie przesunięto je na początek roku szkolnego 2026/2027.
Co to oznacza dla ucznia i rodzica?
Nowe podejście może wpłynąć na sposób pracy szkoły z uczniem. Większy nacisk na indywidualne potrzeby może przełożyć się na lepsze dopasowanie metod nauczania.
Rodzice mogą otrzymać bardziej szczegółowe informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole, nie tylko w kontekście ocen, ale także relacji i rozwoju społecznego. Dla uczniów oznacza to większe wsparcie w sytuacjach trudnych oraz szansę na szybsze reagowanie szkoły na pojawiające się problemy.
Ocena funkcjonalna to element szerszych zmian w systemie edukacji. Jej celem jest lepsze zrozumienie ucznia i dostosowanie działań szkoły do jego potrzeb. Nowe rozwiązanie zacznie obowiązywać od września 2026 roku i będzie stopniowo wprowadzane w praktyce szkolnej.
