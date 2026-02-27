Nowe ograniczenia wypłat gotówki. Przekroczysz limit i zapłacisz wyższą prowizję
Wypłata gotówki z bankomatu może wkrótce kosztować więcej. Część klientów musi liczyć się nie tylko z limitem jednorazowym, ale także z miesięcznym ograniczeniem kwotowym. Po jego przekroczeniu naliczana będzie dodatkowa prowizja. Zmiany wchodzą w życie już 1 marca 2026 roku.
Miesięczny limit zamiast swobody
Fintech Wise poinformował swoich klientów o nowych zasadach korzystania z bankomatów. Dotychczas użytkownicy mogli wypłacić do 1000 zł miesięcznie w maksymalnie dwóch transakcjach. Po przekroczeniu tego progu naliczana była prowizja w wysokości 1,75 proc.
Od marca limit kwotowy pozostaje bez zmian i nadal wynosi 1000 zł miesięcznie. Znika jednak ograniczenie liczby wypłat. Oznacza to, że środki można będzie pobierać w większej liczbie mniejszych transakcji, na przykład pięć razy po 200 zł.
Wyższa prowizja po przekroczeniu progu
Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się korzystna, bo daje większą elastyczność. Problem pojawia się po przekroczeniu miesięcznego limitu.
Od 1 marca prowizja za wypłaty powyżej 1000 zł wzrośnie do 2,69 proc. Dodatkowo Wise pobiera stałą opłatę w wysokości 2,5 zł za każdą transakcję, również tę mieszczącą się w limicie.
W praktyce oznacza to, że częste wypłacanie mniejszych kwot może generować dodatkowe koszty.
Szerszy trend na rynku
W ostatnich miesiącach także operatorzy bankomatów w Polsce wprowadzili ograniczenia. Euronet ustalił limit wypłat BLIKIEM na poziomie 200 zł jednorazowo, a Planet Cash uzależnia wysokość limitu od lokalizacji i rentowności urządzenia.
Nowe zasady Wise wpisują się w szerszy trend ograniczania dostępu do gotówki i podnoszenia opłat za jej wypłatę.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli korzystasz z karty Wise i regularnie wypłacasz gotówkę, warto dokładnie policzyć koszty. Przekroczenie 1000 zł w skali miesiąca oznacza wyższą prowizję procentową, a każda transakcja obciążona jest dodatkową opłatą stałą.
Dla osób często korzystających z bankomatów bardziej opłacalne może być planowanie większych wypłat w ramach miesięcznego limitu zamiast wielu drobnych transakcji.
Miesięczny limit 1000 zł pozostaje, ale rośnie cena za jego przekroczenie. Nowe stawki prowizji oraz opłata za każdą wypłatę sprawiają, że gotówka staje się coraz droższa. Klienci powinni sprawdzić swoje nawyki finansowe, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów od marca 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.