Nowe opłaty za wypłaty w 2026 roku. Zmiany odczują klienci banków
Wypłata gotówki z bankomatu przestaje być obojętna dla portfela. W 2026 roku banki aktualizują swoje cenniki, a kluczowym powodem są zmiany wprowadzone przez Visę i Mastercard, które podniosły prowizje za obsługę takich transakcji. Choć formalnie dotyczy to rozliczeń między instytucjami finansowymi, w praktyce nowe koszty coraz częściej pojawiają się w ofertach dla klientów. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło, ile mogą kosztować wypłaty i kiedy nadal można uniknąć opłat.
Co się zmienia?
Od lutego 2026 roku Visa i Mastercard stosują nowy model naliczania opłat za wypłaty z bankomatów. Dotychczas obowiązywała stała stawka za każdą transakcję. Teraz wprowadzono system mieszany – składający się z opłaty podstawowej oraz prowizji procentowej zależnej od kwoty wypłaty.
Visa pobiera obecnie 1,20 zł plus 0,17 proc. wartości transakcji. Mastercard stosuje bardzo podobne zasady: 1,20 zł oraz 0,18 proc. kwoty. W praktyce oznacza to wyższe koszty dla banków, szczególnie przy większych wypłatach. Zmiana najmocniej dotyczy korzystania z bankomatów należących do niezależnych operatorów, takich jak Euronet czy Planet Cash. To właśnie z ich urządzeń korzysta większość klientów w Polsce.
Nowy model opłat oznacza wyraźny wzrost kosztów pojedynczej transakcji. W przypadku wypłaty 1000 zł bank płaci obecnie około 3 zł prowizji dla Mastercard lub nieco mniej dla Visy. Wcześniej było to odpowiednio około 1,70 zł i 1,30 zł. Różnica jest więc znacząca. Wzrost kosztów sięga nawet kilkudziesięciu procent, a w niektórych przypadkach ponad dwukrotności wcześniejszych stawek. Im wyższa kwota wypłaty, tym większy koszt dla banku.
Banki stopniowo dostosowują swoje oferty. W nowych tabelach opłat pojawiają się zmiany, które już obowiązują w wielu instytucjach. Obejmują one ograniczenie liczby darmowych wypłat, wyższe prowizje oraz dodatkowe warunki zwalniające z opłat. Przykładowo wypłata z obcego bankomatu może kosztować około 5 zł lub nawet 10 zł. W części banków stosowana jest także prowizja procentowa, np. około 2–3 proc. wartości wypłaty, często z minimalną kwotą opłaty.
Co to oznacza dla czytelnika?
Zmiany oznaczają, że korzystanie z gotówki wymaga większej uwagi niż dotychczas. W wielu przypadkach darmowe wypłaty są nadal możliwe, ale tylko po spełnieniu określonych warunków.
Najczęściej bez opłat można wypłacić pieniądze z bankomatów własnego banku. W innych przypadkach konieczne może być spełnienie warunków aktywności na koncie, takich jak regularne wpływy lub płatności kartą. Często obowiązują też limity liczby darmowych wypłat w miesiącu. W praktyce kilka wypłat z obcych bankomatów może oznaczać koszt rzędu kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Dodatkowo opłata może zostać naliczona nie tylko przez bank, ale także przez operatora urządzenia.
Dla wielu osób oznacza to konieczność zmiany codziennych nawyków finansowych. Warto sprawdzić aktualną tabelę opłat swojego banku i zwrócić uwagę na warunki bezpłatnych wypłat.
Zmiany wprowadzone przez Visa i Mastercard wpływają na cały rynek bankowy. Gotówka pozostaje dostępna, ale jej wypłata coraz częściej wiąże się z dodatkowymi kosztami. W 2026 roku kluczowe staje się świadome korzystanie z bankomatów i znajomość zasad obowiązujących w danym banku.
