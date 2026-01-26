Nowe ostrzeżenia IMGW! Uwaga na gołoledź, marznący deszcz i oblodzenie. Sprawdź, czy dotyczy Twojej miejscowości

26 stycznia 2026 18:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia meteorologiczne dla niemal całej Polski. Od 25 do 27 stycznia obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia związane z odwilżą, gołoledzią, oblodzeniem i gęstą mgłą. Sytuacja może być szczególnie niebezpieczna na drogach i chodnikach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Zobacz również:

Co się zmienia?

Według danych IMGW w najbliższych godzinach prognozowane są:

  • opady marznące – deszcz i mżawka powodujące gołoledź,

  • oblodzenie – ślisko będzie na drogach i chodnikach, zwłaszcza nocą,

  • roztopy – topnienie zalegającego śniegu przy opadach deszczu (do 10 mm),

  • gęsta mgła – w wielu miejscach widoczność będzie bardzo ograniczona.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Zgodnie z oficjalną mapą ostrzeżeń:

  • pomarańczowe alerty (2. stopień) wydano m.in. dla woj. mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i części podkarpackiego,

  • żółte alerty (1. stopień) obowiązują m.in. w woj. wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim,

  • lokalne mgły mogą pojawić się w centralnej i południowo-zachodniej Polsce.

Jak się przygotować?

  • Unikaj podróży, jeśli to możliwe — szczególnie w nocy i rano, gdy nawierzchnie są najbardziej śliskie.

  • Pamiętaj o odpowiednim obuwiu z antypoślizgową podeszwą.

  • Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, nawet w mieście — marznący deszcz nie zawsze jest widoczny na jezdni.

  • Osoby starsze i z ograniczoną mobilnością powinny rozważyć pozostanie w domu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Nadchodzące dni to realne zagrożenie poślizgnięciami, stłuczkami i wypadkami. Wielu kierowców i pieszych nie docenia niebezpieczeństwa marznącego deszczu — a to właśnie on najczęściej prowadzi do najcięższych urazów zimą.
Warto zaplanować wyjścia wcześniej, wyposażyć się w piasek lub sól, a na drogach zachować większy dystans i niższą prędkość.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl