Nowe ostrzeżenia IMGW! Uwaga na gołoledź, marznący deszcz i oblodzenie. Sprawdź, czy dotyczy Twojej miejscowości
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia meteorologiczne dla niemal całej Polski. Od 25 do 27 stycznia obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia związane z odwilżą, gołoledzią, oblodzeniem i gęstą mgłą. Sytuacja może być szczególnie niebezpieczna na drogach i chodnikach.
⚠️ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW🟡 Roztopy – odwilż, topnienie śniegu, deszcz do 10 mm
🟠 Opady marznące – marznący deszcz i mżawka, gołoledź
🟡 Oblodzenie – ślisko na drogach i chodnikach
🟡 Gęsta mgła Ostrzeżenia obowiązują 25–27.01
Co się zmienia?
Według danych IMGW w najbliższych godzinach prognozowane są:
-
opady marznące – deszcz i mżawka powodujące gołoledź,
-
oblodzenie – ślisko będzie na drogach i chodnikach, zwłaszcza nocą,
-
roztopy – topnienie zalegającego śniegu przy opadach deszczu (do 10 mm),
-
gęsta mgła – w wielu miejscach widoczność będzie bardzo ograniczona.
Gdzie obowiązują ostrzeżenia?
Zgodnie z oficjalną mapą ostrzeżeń:
-
pomarańczowe alerty (2. stopień) wydano m.in. dla woj. mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i części podkarpackiego,
-
żółte alerty (1. stopień) obowiązują m.in. w woj. wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim,
-
lokalne mgły mogą pojawić się w centralnej i południowo-zachodniej Polsce.
Jak się przygotować?
-
Unikaj podróży, jeśli to możliwe — szczególnie w nocy i rano, gdy nawierzchnie są najbardziej śliskie.
-
Pamiętaj o odpowiednim obuwiu z antypoślizgową podeszwą.
-
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, nawet w mieście — marznący deszcz nie zawsze jest widoczny na jezdni.
-
Osoby starsze i z ograniczoną mobilnością powinny rozważyć pozostanie w domu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nadchodzące dni to realne zagrożenie poślizgnięciami, stłuczkami i wypadkami. Wielu kierowców i pieszych nie docenia niebezpieczeństwa marznącego deszczu — a to właśnie on najczęściej prowadzi do najcięższych urazów zimą.
Warto zaplanować wyjścia wcześniej, wyposażyć się w piasek lub sól, a na drogach zachować większy dystans i niższą prędkość.
